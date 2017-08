A 28 ans, il organise le plus grand triathlon de Suisse

Perturbations

29e édition Les épreuves se disputeront sur le site de Colovray. Les courses auront lieu samedi entre 15 h 30 et 18 h pour les enfants. Les plus âgés en découdront dimanche entre 8 h 15 et 16 h 30.



Routes fermées Dimanche, le trafic sera localement perturbé avec certains tronçons fermés complètement ou partiellement à la circulation. Ce sera le cas sur la route Suisse entre le port de Nyon et Crans, ainsi que sur les axes entre Crans, Arnex, Eysins et Nyon (route du Stand et route de Clémenty). Des déviations seront mises en place.