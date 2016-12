A Burtigny, on attend des nouvelles de l'humanitaire enlevée

Bien connue dans la région de La Côte, l’Association d'aide à Gao a encore reçu le 15 décembre dernier un chèque de 5000 francs d’une fondation de la Caisse d’épargne d’Aubonne. Sa présidente, Denise Redard est sous le coup. Cette habitante de Burtigny a appris samedi soir, par les collaborateurs de Gao (au nord du Mali), l’enlèvement de son amie et marraine de sa fille cadette. «On se connaît depuis plus de 35 ans et nous avions déjà des liens forts quand Sophie a décidé de partir au Mali», se souvient celle qui l’a d’abord aidée sur le plan privé avant de s’engager à ses côtés sur le terrain pendant huit ans et en créant en 2004 l’Association d’aide à Gao. Celle-ci prenait la relève d’une première entraide créée en France en 1998.

«Elle avait pris trop d’orphelins et avait besoin d’aide pour créer un centre d’accueil pour les enfants souffrant de malnutrition. Il nous a fallu des années pour récolter des fonds. En 2010, nous avons enfin pu commencer les travaux de l’orphelinat. On devait l’inaugurer en 2012, mais la guerre et l’arrivée des djihadistes a tout bouleversé», raconte Denise Redard, qui assume la présidence depuis le début.

Une première tentative d’enlèvement

A cette époque, Sophie Pétronin avait déjà échappé de justesse à un enlèvement. Le quotidien français Le Dauphiné avait alors pu interroger cette femme médecin-nutritioniste qui avait pu trouver refuge en Algérie après une traversée épique du désert.

Digne d’un roman d’aventure, celle de Sophie Pétronin commence en avril 2012. Des groupes islamistes prennent le contrôle d’une partie du Mali. La directrice de l’Association d’aide à Gao a établi sa résidence dans cette ville. Elle est enjointe par le consulat d’Algérie de venir s’y réfugier alors que le conflit vient d’éclater. «J’ai eu une chance inouïe. On a roulé tous feux éteints dans Gao. Une garde armée nous escortait», raconte-t-elle alors au quotidien français.

Le 5 avril, des tirs éclatent dans la bâtisse voisine et Sophie assiste à l’enlèvement de sept diplomates algériens. Les assaillants hissent le drapeau salafiste. Avec plusieurs personnes, Sophie s’échappe par une porte de derrière. Accueillie de l’autre côté de la rue par une famille ­- elle avait pris soin de l’un des enfants - l’humanitaire bénéficie de l’aide d’une véritable chaîne humaine. Ce sont finalement des membres d’un groupe de rebelles touaregs - qui combattaient pourtant aux côtés des islamistes - qui organiseront l’exfiltration de Sophie Pétronin en direction du nord. «Nous avons mis une nuit pour traverser le désert alors que, normalement, il faut deux jours. J’ai regardé le compteur, on roulait à 130 km/h», relatait l’humanitaire. Arrivée à la frontière algérienne, Sophie Pétronin embarquera à bord d’un avion militaire et sera reçue à l’ambassade de France. Malgré les risques, elle confiait alors son désir de retourner au plus vite au Mali.

«Sa foi la tient»

A Gao, le bâtiment de l’orphelinat, vandalisé pendant le conflit, a été récupéré quand les Français ont libéré la région. Il a fallu le retaper, finir les travaux pour enfin pouvoir l’ouvrir en avril dernier. «Aujourd’hui, il accueille une dizaine d’orphelins de moins de 5 ans, ceux qui ont des problèmes de santé, mais l’association prend en charge le suivi médical et scolaire de nombreux orphelins plus âgés, qui restent en famille chez un oncle ou autre parent», explique Denise Redard. Très inquiète pour la vie et la santé de son amie, elle sait pour qui prier en ce jour de Noël. «Elle est forte, très croyante et sa foi la tient». (24 heures)