A Longirod, les crédits du siècle attendront

Pour Longirod, 463 habitants, il s’agissait de voter les crédits du siècle: 2,25 millions de francs pour transformer l’ancienne école en six logements et 2,8 millions pour construire une nouvelle salle communale.

Un enjeu majeur pour cette commune de faible capacité financière, et qui a poussé des habitants à venir se faire assermenter en masse au Conseil général. En deux vagues, puisque la séance agendée au 14 décembre avait dû être reportée parce qu’on avait oublié de l’afficher au pilier public! Mercredi, les 68 conseillers (dont 22 nouveaux) ont débattu jusqu’à près de minuit pour finalement n’adopter qu’un seul objet: le crédit pour l’ancienne école, aussitôt remis en cause par la demande d’un deuxième débat. Une procédure rarissime dans les petites communes (lire ci-dessous).

Pour la Municipalité, qui planchait sur ce dossier depuis deux ou trois ans, les choses étaient claires. Construite en 1957, la grande salle attenante à l’école est vétuste et nécessiterait de coûteux travaux. L’Exécutif a donc choisi l’option d’en construire une nouvelle au Signal, dans les hauts du village. En juin 2015, le Conseil général adoptait un plan partiel d’affectation dans ce sens, et confirmait en novembre un préavis d’intention. Parallèlement, l’école du village, sacrifiée sur l’autel du regroupement scolaire, était vide. L’idée de l’affecter à des logements s’est imposée, car elle permettait d’offrir six appartements à loyers contrôlés pour des jeunes ou des aînés du village.

Revenus à long terme

Malgré des ressources modestes – son budget 2017 a passé avec un excédent de 21 400 francs pour des charges de plus de 2,2 millions de francs –, la Commune espère en retirer des revenus intéressants. Si elle doit emprunter la totalité de l’investissement auprès des banques, elle s’attend à un rendement locatif de 104 000 francs par année qui permettra de financer l’exploitation de la future salle communale du Signal. Ce projet impliquait la démolition de la grande salle, la parcelle libérée étant réservée pour être octroyée en droit de superficie à une coopérative de logements pour construire un bâtiment attenant à l’ancienne école. Ce qui amènerait de nouvelles rentrées pour la Commune.

Le domino s’effondre

Mais nombre d’élus n’ont pas voulu parier sur cet avenir. A commencer par le président de la commission ad hoc, Patrick Chalançon, qui a proposé le renvoi du préavis. Parce que les contraintes des Monuments historiques sur ce bâtiment en note 3 à l’inventaire cantonal limitent les volumes transformables, et donc leur rentabilité. La commission estimait qu'il fallait étudier un agrandissement de l’édifice. Ayant appris le soir même, comme le reste du Conseil, que la Municipalité était en tractation pour céder son chauffage à distance – dont le cœur est situé à côté de la grande salle – à un repreneur, il estimait qu’il ne fallait pas précipiter les choses, mais étudier et chiffrer la globalité de ces projets. L’assemblée ne l’a pas suivi. Au troisième vote à bulletins secrets, l’assemblée approuvait le projet, contrairement à toute attente, par 40 voix contre 26.

Mais la joie de l’Exécutif n’a duré que quelques secondes. Le même Patrick Chalançon s’est relevé pour demander, et obtenir, comme l’autorise le règlement communal, un deuxième débat. La Municipalité, catastrophée, devra reconvoquer un Conseil et revenir avec le même ordre du jour. (24 heures)