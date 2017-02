A Nyon, les take-aways changent la ville

A Nyon, la fermeture d’arcades commerciales et la valse des enseignes connaît une nouvelle poussée. A la rue de la Gare, avec les cessations d’activité successives de l’ancienne boucherie Späth, puis du café Le Magot et enfin d’une grande maroquinerie, il règne comme un air de désolation sur trois vitrines contiguës. A la Morâche, cet ancien photographe a préféré se reconvertir et transforme son magasin en tea-room-boulangerie.

Une tendance qui s’affirme au centre-ville, avec l’arrivée, après les premiers vendeurs de kebabs, pizzas, sushis, burgers ou pâtes, d’une nouvelle génération de comptoirs exotiques offrant des mets à emporter.

Une élue tire la sonnette d'alarme

«En plus des 65 coiffeurs répertoriés en ville en 2016, les lunetiers et les régies immobilières, ce sont maintenant les fast-foods qui envahissent nos rues», écrit l’élue PLR Véronique Bürki, dans une interpellation qu’elle déposera lundi au Conseil communal.

Cette ancienne présidente de la Société industrielle et commerciale de Nyon (SIC) tire à nouveau la sonnette d’alarme. «En trois mois, trois commerces ont changé leur fusil d’épaule, quatre sont en liquidation totale, quatre ont fermé et huit le seront avant la fin de l’année», prophétise l’élue. Et de sermonner une fois de plus les autorités locales, qui tardent à mettre en œuvre les mesures réclamées depuis dix ans pour favoriser les achats en ville, soit l’amélioration de la signalétique, du mobilier urbain et du parcage.

La croque l’emporte

La situation est-elle vraiment si catastrophique? Car des magasins ferment, mais d’autres ouvrent. Notamment dans le nouveau quartier de la Petite-Prairie, au nord de la ville, où viennent de s’installer un magasin de photographie, un autre d’alimentation de rééquilibrage, la chaîne française de surgelés Picard, sans compter un club de billard (avec quatre tables et un bar) ainsi qu’un restaurant de street food italien, le Tigellabella, qui sert une galette de blé cuite farcie. Au centre-ville aussi, dans les zones piétonnes, les enseignes ont bougé depuis deux à trois ans.

Un jeune cordonnier a ouvert avec succès à la rue de la Gare, à côté d’un minuscule café glacier fraîchement débarqué. A la place Bel-Air, traumatisée par le départ de la Poste qui amenait du passage, l’ancienne confiserie Rapp sera remplacée par un magasin d’architecture et décoration intérieure de haut standing, qui déménagera en avril de Meyrin à Nyon. Et l’opticien Jaques, expulsé de son magasin de Saint-Jean, a été remplacé par un magasin de literie.

D’autres commerces, en revanche, se sont transformés en vitrines froides, cédant la place à un agent d’affaires, une régie immobilière ou le Conseil régional. Certaines arcades peinent à trouver repreneur, alors que des boutiques baissent le rideau après deux ou trois ans. Les raisons sont identifiées depuis longtemps – concurrence des grandes surfaces, d’Internet, de la France voisine, mais aussi les loyers trop chers au centre-ville.

Une alternative intéressante

En octobre dernier, lors d’un forum organisé sur le commerce à Nyon, un expert affirmait pourtant que la ville offrait une grande diversité de commerces, des bouchers à la mercerie, de la librairie jeunesse à l’épicerie bio. Et qu’il fallait cesser de tout voir en noir, mettre en avant les atouts plutôt que les défauts.

Ces derniers mois, il est vrai que les take away, bars à vin et produits de bouche ont pris le pas sur les commerces traditionnels. C’est qu’ils répondent au mode de vie urbain et plaisent autant aux cohortes de gymnasiens que des employés de banque. Ils offrent une alternative intéressante aux restaurants traditionnels qui font le plein à midi. Même si d’aucuns estiment qu’ils apportent moins d’animation en ville, car souvent ouverts uniquement aux heures de repas et d’after­work. (24 heures)