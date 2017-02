Ce que Rolle devra payer pour les routes du projet Schenk

Les opposants au projet Schenk, qui prévoit d’accueillir 580 habitants à l’entrée de Rolle, lui reprochent surtout son «gigantisme». Mais ce n’est pas leur seul argument: ils se sont toujours inquiétés de savoir quels coûts aurait ce projet pour la collectivité. Les coûts directs, au niveau des équipements liés au nouveau quartier prévu au-dessus de la gare, et indirects, sur le plan des infrastructures communautaires de la ville, qu’il faudra agrandir.

Une partie de la réponse a été donnée par la Commission permanente d’urbanisme (CPU) le 31 janvier. Ce soir-là, le feu vert donné par le Conseil communal de Rolle au plan de quartier Gare-Nord-Schenk, puis le vote demandant le référendum spontané, ont occulté une autre décision importante du Conseil: son approbation du plan d’aménagement routier lié au projet. C’est dans le rapport de la CPU sur cet objet que sont apparues les sommes chiffrées (voir ci-contre).

Bretelle et giratoires

Ces aménagements routiers se divisent en deux premières opérations, pour lesquelles la répartition des coûts a déjà été négociée. Il y aura d’abord le déplacement de la bretelle autoroutière, la création de trois giratoires (deux au sud de l’A1 et un au nord), plus l’agrandissement du giratoire de Germany au carrefour avec la route de l’Etraz (projet OFROU évalué à 6,65 millions); puis il y aura l’aménagement de la route de la Vallée, la création du chemin du Grand-Pré et l’aménagement de la route de Jolimont (solde du réseau routier évalué à 2,5 millions). Plus tard, il y aura encore la réalisation d’un P+R de 200 places et l’aménagement de la place de la Gare qui comprendra la gare routière des bus.

«Pour le P+R et la place de la Gare, la participation communale a été évaluée mais pas encore fixée, précise la municipale de l’Urbanisme Françoise Tecon. En revanche, elle se félicite de la clé de répartition négociée avec les différents partenaires concernés par les deux autres paquets de travaux. «Il aurait de toute manière fallu réaménager les routes de la Vallée et de Jolimont, analyse-t-elle. Dans ce partenariat, nous bénéficions d’une contribution intéressante de l’entreprise Schenk. D’ailleurs, si le quartier ne se fait pas, il faudra de toute façon planifier ces travaux.» A ce propos, la municipale explique que la sécurisation de la route de la Vallée, avec des améliorations pour la mobilité douce, ainsi que le développement des lignes de bus, avec leur priorisation à certains carrefours, devront être réalisés, que le projet Schenk se fasse ou non. De même que tous les aménagements qui seront liés à la transformation de la gare et de sa place. «Ces travaux auront inévitablement des coûts pour la Commune de Rolle», ajoute-t-elle.

Estimation chiffrée

Dans le rapport de la Commission permanente d’urbanisme sur le plan de quartier Gare-Nord-Schenk, on découvre que la participation communale a été évaluée à 1,75 million pour la réalisation de la gare routière et de la place de la Gare, somme à laquelle il faut encore ajouter 750 000 francs pour le P+R. Par ailleurs, la CPU s’est étonné que les CFF ne participent qu’à hauteur de 1,7% pour le «solde du réseau routier». Elle espère une contribution plus importante des CFF pour le P+R.

Porte-parole des CFF, Jean-Philippe Schmidt peut rassurer les Rollois: «C’est un cas assez exceptionnel car la plupart des P+R sont habituellement construits sur nos terrains. Là, il s’agit de terrains privés. Des discussions ont déjà eu lieu avec les partenaires. En l’état, le coût de ce P+R a été estimé entre 8 et 10 millions. Les CFF devraient en assumer les 45%.» (24 heures)