Cossonay: «La croissance de notre population est nécessaire»

Circulation, problèmes de voisinage, fusion, croissance démographique, le syndic de Cossonay, Georges Rime, dit tout. Interview.

Où s’arrêtera le développement de la commune?

Si nous voulons conserver le cinéma, le théâtre, l’école de musique, la trentaine de sociétés ainsi que les nombreux commerces et services dont nous disposons, notre budget doit passer de 18 à environ 25 millions de francs. Pour cela, une croissance démographique est nécessaire. Nous devrions dès lors accueillir plus de 700 nouveaux habitants ces dix prochaines années.

Que répondez-vous aux conducteurs qui affirment qu’il est parfois infernal de circuler à Cossonay et à Penthalaz?

Il m’arrive souvent de traverser la zone aux heures de pointe et l’attente n’est pas si terrible. En ville, les gens jugeraient la situation banale. Mais parce qu’on se trouve à la campagne, le trafic devrait être inexistant et les parkings gratuits.

Penthalaz s’est récemment opposé à l’expansion de Cossonay en raison de l’impact négatif que cela pourrait avoir sur le trafic. Qu’en pensez-vous?

Quelque 15'000 véhicules passent chaque jour par Cossonay, dont 9000 transitent par Penthalaz. Environ 15% seulement appartiennent à des habitants de notre village. Alors, il est vrai que le nombre de voitures transitant dans la région risque encore d’augmenter avec la hausse de notre population, mais le problème est d’ordre régional.

Les tensions de ces derniers mois avec Penthalaz se sont-elles apaisées?

Nous avons rencontré les autorités communales ainsi que les conseillères d’Etat Jacqueline de Quattro et Nuria Gorrite en mars. Cela a permis d’échanger avec notre voisin et de calmer les esprits. A cette occasion, le Canton nous a présenté une feuille de route qui préconise un travail en commun avec l’Association de la Région Cossonay-Aubonne-Morges et l’Association de développement Région Gros-de-Vaud afin de fluidifier la circulation.

Quelles pourraient être les solutions?

Un tronçon de contournement a été évoqué. Mais cette option me semble irréalisable tant elle coûterait cher. On pourrait plutôt inciter les usagers à passer ailleurs, notamment par Gollion ou Lussery-Villars. Nous devons aussi améliorer l’offre de transports publics en augmentant le nombre de bus et en agrandissant le funiculaire qui relie la ville à la gare. D’autant plus qu’en 2019, les trains vers Lausanne devraient faire escale tous les quarts d’heure et permettre à la population de changer ses habitudes. Finalement, l’élargissement de l’autoroute de deux à trois voies entre Villars-Sainte-Croix et Cossonay (ndlr: prévu à l’horizon 2040) diminuera la fréquentation de nos chaussées. Car je connais des personnes qui vivent à Morges et refusent d’utiliser l’autoroute pour se rendre au travail du côté d’Orbe. Ces conducteurs préfèrent aujourd’hui transiter par Cossonay pour éviter les bouchons aux heures de pointe.

La construction de la piscine des Chavannes remet-elle en question l’implication de Cossonay dans le projet de Centre aquatique morgien?

Absolument pas. Notre soutien dépendra principalement de l’état de nos finances. Nous allons observer comment le dossier évolue et évaluerons si nous disposons des moyens nécessaires pour continuer l’aventure.

En 2014, un projet de fusion avec Dizy et La Chaux a été lancé avant de boire la tasse. Le mariage est-il encore d’actualité?

Pour le moment, on laisse les choses se faire. Cependant, je suis convaincu que nous pouvons travailler main dans la main. Je suis conscient que les petits villages ont peur de perdre plus qu’ils ne gagnent en s’unissant avec Cossonay. Mais les mentalités changent. Les Jeunesses, par exemple, sont beaucoup plus ouvertes et collaborent très bien. Une fusion reviendra un jour sur le tapis et se réalisera grâce à la nouvelle génération. (24 heures)