Des alpinistes en herbe relèvent le défi himalayen

«S’engager dans une telle expédition quand on a 18 ou 20 ans, c’est une expérience utile et enrichissante à vie.» Responsable de l’Organisation Jeunesse de la Section La Dôle du Club alpin suisse, Manuel Froidevaux est bien placé pour le savoir: en 2004, à l’âge de 18 ans, il faisait partie de la dernière expédition de cette section en Bolivie. «Pour la plupart des participants, ce voyage en Inde marquera la fin de leurs années d’entraînement chez les jeunes, et j’espère que l’on trouvera la relève des moniteurs parmi eux.»

C’est d’ailleurs lui qui a proposé ce voyage dans l’Himalaya indien (Ladakh), où il s’est déjà rendu. «C’est une région très sauvage, très dépaysante, encore peu parcourue par les alpinistes.» Pour atteindre les montagnes de la région du Kinnaur depuis Delhi, il y aura d’abord dix heures de bus jusqu’à Manali, puis le trajet en jeep sur des routes difficiles, la traversée de plaines arides parsemées de monastères, suivie de l’installation du camp de base et de la phase d’acclimatation à l’altitude.

Ni cabane ni refuge

Onze jeunes de 18 à 23 ans, encadrés par trois moniteurs, forment le groupe de cette expédition, prévue sur cinq semaines entre le 10 juillet et le 16 août prochains. La préparation a commencé début 2016. «Il a d’abord fallu déterminer qui pouvait investir du temps pour le projet, explique Daniel Beffa, un des trois accompagnants. C’est un engagement intense sur deux ans.» Les moniteurs savent d’ailleurs très bien que la gestion de l’agenda fait aussi partie de l’apprentissage.

En plus des courses habituelles organisées dans le cadre du Club alpin, le groupe suit une préparation spécifique. «La progression technique et l’entraînement physique sont très importants, mais on met aussi l’accent sur l’acquisition d’une certaine autonomie en montagne, poursuit Daniel Beffa. Et surtout il n’y aura pas de cabane, pas de refuge, comme pour nos courses dans les Alpes. Il faut donc apprendre à vivre sous tente dans des conditions difficiles, en haute altitude et dans le froid.» Raison pour laquelle la moitié des courses de préparation se déroulent sous tente, même en hiver.

«Pour chercher mes limites»

Puis il y a les grandes inconnues: l’adaptation au climat, à la nourriture locale, et surtout à l’altitude. Les jeunes alpinistes auront des cours sur les problèmes de santé liés au mal aigu des montagnes, aux gelures, à l’hypothermie et à divers types de blessures. Ils s’entraîneront aussi au sauvetage en crevasse et apprendront à évacuer un blessé avec le minimum de matériel.

Ce sont de grands défis, mais, pour les jeunes engagés dans ce projet, rien ne paraît insurmontable. «Nous faisons une bonne préparation, je ne suis pas inquiet, déclare Moritz Fontboté Schmidt, 18 ans, de Gingins. Je vais là-bas pour découvrir des régions reculées et par amour pour la montagne, mais aussi pour chercher mes limites, pour apprendre à mieux me connaître.»

«Une grande excitation»

Laila Ferguson, 17 ans, de Founex, montre une solide motivation pour ce projet: «Nous allons découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, d’autres manières de vivre, et ce sera la première fois que nous allons vivre plusieurs semaines dans la nature, en montagne. Il y a un peu la crainte du froid, de l’inconnu, mais il y a surtout une grande excitation. On verra à quel point nous serons forts ensemble.»

En tant que locomotive du groupe, Quentin Musy, 19 ans, de Saint-George, est prêt à relever ces défis: «Si on fait un haut sommet, ce sera un bonus, car on y va d’abord pour découvrir d’autres montagnes, un nouveau pays, et pour vivre un voyage entre amis du Club alpin. On va être cinq semaines tout le temps ensemble. Il faudra avoir une bonne cohésion dans la cordée.»

