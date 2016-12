Des automobilistes en rogne ont agressé la Jeunesse de Lavigny

La virée festive des apéros a tourné au vinaigre pour la Jeunesse de Lavigny mercredi soir. Alors qu’ils tapaient les tambours dans le village, comme c’est la tradition pendant les Fêtes, huit jeunes ont été invectivés par les occupants de deux voitures. «Ils étaient cinq en tout, trois hommes et deux dames de 30 à 45 ans. Ils sont venus nous engueuler, car on était sur la route», rapporte Bryan Perrin, président de la Jeunesse de Lavigny.

Rapidement, les choses s’enveniment. Les deux véhicules s’arrêtent, les occupants en sortent munis d’un spray au poivre. «Ils nous ont aspergés», relate le jeune homme. Puis les agresseurs en viennent aux mains: «Une des filles du groupe a reçu un coup et a fini en bas des escaliers. Et moi, je me suis pris un coup de poing dans le visage.»

Effrayés, les membres de la Jeunesse préviennent la police. «Trois patrouilles se sont rendues sur place en raison d’un litige, confirme Arnold Poot, répondant presse de la police cantonale. Mais les véhicules avaient déjà quitté les lieux. Il semblerait que les membres de la Jeunesse aient été pris à partie par les automobilistes, qui leur reprochaient d’avoir traversé la route.» Et de préciser: «Pour l’heure, aucune plainte n’a été déposée.» (24 heures)