Des bibles retrouvées carbonisées

«Mais où vit-on?», s’interroge Udo Judt. Jeudi matin, ce membre de l’Eglise évangélique de Lonay a retrouvé cinq bibles calcinées. «Une ou plusieurs personnes se sont introduites la nuit passée dans la tente montée à l’occasion d’un petit festival que nous organisons, raconte-t-il. Il n’y a pas eu d’autres dégâts.»

Un constat qui fait penser à Udo Judt que l’Eglise est victime d’une action ciblée: «C’est tout de même invraisemblable. Nous sommes ouverts à tous, proposons durant tout le mois des animations pour la population et des gens s’attaquent à nous.» Et ce n’est pas le premier incident du genre. «Début juillet, une pancarte que nous avions affichée devant la tente a été saccagée et une tonnelle détruite, assure Udo Judt. C’est très étonnant.»

L’Église évangélique de Lonay et Udo Judt ne comptent pas se laisser intimider par ces actes de vandalisme: «Les activités sportives, culturelles, ainsi que les concerts vont reprendre dès jeudi après-midi. Nous n’allons pas prendre peur.» (24 heures)