Des constructions qui n’ont rien d’un jeu d’enfant

Quinze mille pièces assemblées, 4000 francs investis: les chiffres relatifs à la grue mobile en Lego d’Yves Jayet donnent le vertige. Trônant au milieu du salon de sa maison de Mont-la-Ville, cette construction de plusieurs mètres de haut est son chef-d’œuvre. «Plus je deviens vieux, plus mes créations prennent de l’ampleur, sourit ce mécanicien automobile. J’ai consacré trois ans de ma vie à la réalisation de ce modèle Liebherr LG 1750. Il est reproduit à l’identique et représente ma plus grande fierté. Du camion à la tourelle, en passant par les fonctions, le montage et le démontage, tout est pareil à l’original.»

Bien plus qu'un jeu

Il faut dire qu’Yves Jayet n’en est pas à son coup d’essai. Fan de Lego depuis son plus jeune âge, il n’a jamais vraiment arrêté d’empiler les briques miniatures. Ce qui, comme pour beaucoup d’enfants, était au départ un simple amusement est devenu au fil du temps bien plus qu’un jeu. «C’est une véritable passion, confie l’AFOL (Adult Fan Of Lego). J’aime reproduire ce que je vois. Partir de rien, avec juste quelques pièces dans les mains et en faire un tout. Il ne se déroule d'ailleurs pas un jour sans que je touche un Lego. Parfois, je ne consacre qu’une dizaine de minutes à mes créations avant de faire autre chose. Mais il suffit que naisse une idée pour que ces minutes se transforment en heures.»

Sa prochaine réalisation, il la réserve pour la plus importante manifestation de Suisse romande dédiée aux Lego: la «Léman Briqu’Expo». L’événement se déroulera au Foyer de Beausobre à Morges les 9 et 10 septembre. «À cette occasion, je dévoilerai un module de train composé de 12 000 pièces, détaille Yves Jayet. Ce n’est pas mon thème favori, mais j’ai décidé de faire un effort pour cette première édition.»

Président de l’association Léman Lego User Groups (LeLug) qui organise l’exposition morgienne et dont Yves Jayet est membre, Sylvain Amacher apprécie particulièrement les créations de l'habitant de Mont-la-Ville: «Non seulement ses œuvres comportent énormément de fonctions différentes, mais l’esthétique est également très travaillée. Il donne une grande importance aux finitions.»

Un sens du détail inscrit en Yves Jayet. Et qui parfois l’obsède. «J’essaie toujours de me rapprocher le plus possible de la réalité, déclare-t-il. C’est plus fort que moi.» Lorsque l’AFOL entre dans sa bulle, il peut être difficile de l’en sortir. «Souvent, je lui parle, mais il ne m’entend pas, raconte son épouse Francine. Ses Lego lui prennent beaucoup de temps. Néanmoins, je préfère avoir un mari avec un tel hobby qu’un ivrogne traînant dans les bars.»

Si sa femme comprend sa passion, cela n'a pas toujours été le cas des proches d'Yves Jayet. «On m'a déjà lancé: «Tu joues encore aux Lego à ton âge?» assure le quinquagénaire. Toutefois, quand je montre mes réalisations, les gens se rendent compte qu'il est possible de faire des choses exceptionnelles à l'aide de ces petites briques. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que des architectes se servent de Lego pour modéliser leurs projets de construction.»