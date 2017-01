Des givrés au rendez-vous dans le lac

Le concept est simple et a fait ses preuves: 120 mètres de nage en eau vive dans le lac Léman. «Nous aimons beaucoup la Coupe de Noël à Genève, explique Rafael Corvalan, président du comité d’organisation. Nous avons eu envie de transposer un événement du même style à Morges car rien d’autre n’est proposé sur l’arc lémanique.» Mais sans aucune intention de faire de l’ombre à son voisin genevois, assure le président. «Les nageurs qui participent chez nous ont aussi nagé à Genève. Ce n’est pas l’un ou l’autre.»

Après les 90 nageurs de 2016, ils seront plus de 120 le 14 janvier prochain. «Lorsqu’on y participe une fois, on a tout de suite envie de réitérer l’expérience, poursuit le président. Beaucoup de participants s’inscrivent entre amis, pour relever un défi.» Mais hors de question de les traiter d’inconscients, c’est le plaisir qui prime. «Forcément qu’on nous prend un peu pour des fous, confirme en riant Rafael Corvalan. Mais ça nous convient. Il faut savoir qu’une fois la course finie, on ressent un vrai sentiment de bien-être. C’est difficile à comprendre tant que l’on n’a pas tenté l’expérience au moins une fois.»

Trois plongeurs prêts à intervenir

Côté organisation, il faut bien évidemment parer à tout souci éventuel. «Nous collaborons avec les Samaritains et les plongeurs. Les accidents sont très rares, mais l’aspect sécurité est essentiel. Durant la course, trois plongeurs se trouvent dans un bateau à proximité des nageurs. Ils sont équipés et prêts à intervenir le cas échéant.»

Tout est donc mis en œuvre pour la réussite de l’événement. «Que ce soit pour la course ou juste pour le plaisir, tout le monde est le bienvenu. Souvent, les participants se déguisent et il y a un côté surréaliste qui fait plaisir à voir.» Et si le président conseille à chacun de se lancer dans cette aventure au moins une fois, il tempère tout de même: «Ce n’est pas comme une course à pied où l’on s’arrête quand on n’en peut plus. Ici, si on s’arrête, on coule. Il est donc préférable de s’entraîner deux ou trois fois avant de se lancer pour de bon le jour de la course.»

L’événement promet donc d’être à la hauteur et Rafael Corlavan se fait le porte-parole du comité pour encourager le public à se déplacer. «Il y aura de l’animation pendant toute la manifestation, avec notamment des démonstrations de Zumba. Une tente sera montée afin que tout le monde puisse s’y réchauffer et y déguster du thé chaud, de la soupe ou de la raclette. On veut que ce soit une belle fête pour tout le monde!» (24 heures)