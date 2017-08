Des marmottes rejoignent le Zoo La Garenne

Ce week-end, trois marmottes, deux femelles et un mâle, ont rejoint les bouquetins et les vautours dans la grande volière du parc de La Garenne, où les visiteurs peuvent maintenant les observer. Les marmottes viennent ainsi compléter la présentation des animaux de Suisse, en particulier des Alpes et du Jura. Elles sont nées dans le parc zoologique des Marécottes en Valais. «C’est la première fois que le parc peut accueillir des marmottes, précise le biologiste Raoul Feignoux. Le nouveau parc, plus vaste que l’ancien, leur convient car elles ont besoin d’espace pour creuser leur terrier.» Blessée par un chien

Une quatrième marmotte, mais d’origine sauvage, est présente au centre de soins de La Garenne depuis plusieurs semaines. Elle a été amenée par le Service de la faune qui l’a recueillie sur les hauteurs de la commune d’Arzier. A son arrivée, elle ne pesait que 1,8 kg, au lieu d’au moins 4 kg, et avait plusieurs morsures de chien dont une très grave à la tête. Elle semble également très âgée. L’équipe vétérinaire a réussi à soigner les blessures. Elle reprend peu à peu du poids mais son état reste encore incertain. Si elle arrive à être sauvée, elle rejoindra les autres marmottes dans la grande volière car la relâcher serait trop risqué pour elle.

La marmotte n’est pas à l’origine un animal strictement lié à la montagne. Il y a plusieurs dizaines de milliers d’années, lors de périodes plus froides qu’actuellement, les marmottes étaient répandues en plaine. Avec la fin des glaciations, mais aussi probablement sous la pression de chasse dès la préhistoire, elle a trouvé ses seuls refuges en haute montagne. Elle avait disparu des montagnes jurassiennes et fut réintroduite sur quelques sites dès le XIXe siècle et dans les années 1970.

L’hiver au fond du terrier

A partir du mois d’octobre, après avoir accumulé d’importantes réserves de graisse, elles vont vivre pendant des mois au fond de leur terrier. L’enjeu est d’arriver à survivre jusqu’à ce que la végétation reprenne sa croissance à partir de fin mars. Pour économiser ces réserves, les marmottes laissent leur température chuter avec celle de la température du terrier. Une température dans le terrier entre 5 et 10 °C est optimale. La profondeur du terrier permet de limiter la trop forte baisse de la température. «De plus, les marmottes vivant en famille, les adultes se serrent aux plus petits pour limiter les pertes de chaleur», explique Raoul Feignoux.

Comment va se passer la cohabitation avec les vautours? «Les marmottes ne risquent rien car le vautour est un charognard qui ne s’intéresse qu’aux animaux morts. A l’état sauvage, c’est l’aigle royal qui est le grand prédateur des marmottes. C’est pourquoi elles ont des vigiles autour de leur territoire qui crient pour donner l’alerte lorsqu’elles ont repéré un danger.» (24 heures)