Des mondes parallèles miniatures pour échapper à la dépendance

«En entrant pour la première fois dans la pièce où étaient stockées toutes ces pièces miniatures, j’ai pénétré dans un univers fascinant. Dans ces scènes, tout est parfait: les gens, la décoration, tout. La confrontation entre les problèmes de dépendance qu’a dû affronter la mère de Sonia et cette perfection est frappante», raconte Boris A, photographe. Cet univers, il l’a capturé en noir et blanc et l’expose actuellement au Musée Alexis Forel, à Morges. C’est là que sera verni, jeudi soir, l’ouvrage 133 mondes parallèles, où Sonia Pernet, doctorante en Lettres de «presque 30 ans», raconte la vie chaotique de Véronique, sa maman.

Etres aimés

«Ce sont plus des flashes sur des moments précis de sa vie.» Des flashes. C’est comme cela que Véronique, qui préférait qu’on l’appelle Véro, qualifiait les moments où elle s’injectait de la drogue. Recueillis par la journaliste Sandra Giampetruzzi, les témoignages font écho aux images. «Certaines ont plus d’importance pour moi. Comme celle où l’on voit une fille assise sur son lit avec le livre d’Alice au Pays des merveilles dans les mains. Le personnage, c’est moi. Elle m’a offert cette miniature pour mes 20 ans», se rappelle Sonia.

C’est l’âge où elle a quitté l’appartement de sa maman, à Echallens. «J’ai toujours vécu avec elle. La toxicomanie a bouffé sa vie, mais c’était par vagues. Jusqu’à ce que mon père décède, lorsque j’avais 2 ans et demi, ça allait mieux. Quand quelqu’un partageait sa vie et qu’elle recevait de l’amour, elle arrêtait. J’ai fait mon gymnase en internat la semaine. Elle avait rechuté et on ne pouvait plus se parler. On hurlait. Le fait de se voir uniquement le week-end nous a permis de restabiliser notre relation», confie Sonia Pernet.

Cet appartement, elle est revenue y vivre en mai 2014, au moment du décès de sa mère. En 2009 déjà, une attaque cérébrale l’avait affaiblie. «Cela lui a ôté une partie de l’usage de la parole. Elle qui était une femme très sociable s’est complètement isolée.» Très créative, Véro a toujours été un peu artiste et réalisait ses miniatures depuis longtemps déjà. Mais à ce moment-là, la confection devient obsessionnelle. L’ancienne chambre de Sonia, le garage ainsi qu’un box de 9 m3 abritaient au total quelque 200 pièces.

Une chasse au trésor

La fille avait déjà prévenu la mère de son vivant que, un jour, elle les exposerait. «Ça la faisait rire, elle me prenait pour une cinglée. Elle ne le faisait ni pour l’argent ni pour la reconnaissance sociale. Pour elle, c’était une distraction, probablement une échappatoire. Je n’avais pas remarqué de suite, mais toutes ces scènes sont positives alors qu’elle a vécu une vie globalement très triste.» Une affiche de Bowie, des Tintin, des tableaux de Gauguin… Véro a transposé dans son monde tous les êtres aimés dans la réalité. Ce qui a parfois pu être perturbant pour sa fille. «En les nettoyant à l’air comprimé, je suis tombée sur un mini-album photos qui n’était pas collé. A l’intérieur, il y avait des microphotos d’elle et moi. Je ne sais pas si c’était volontaire, mais ça m’a rappelé les chasses au trésor qu’elle m’organisait dans mon enfance.»

«Bouleversée»

C’est en août 2014 que Sonia Pernet appelle Yvan Schwab, conservateur du Musée Forel, qui contacte à son tour Boris A pour photographier la pièce où Véro bricolait. Quelques mois plus tard, dans l’atelier de ce dernier, Sonia fond en larmes devant les premiers clichés. «C’était comme si, tout à coup, quelqu’un donnait de l’importance à l’œuvre de ma mère. Ça m’a bouleversée.»

C’est sur l’initiative du photographe veveysan que le livre a vu le jour. «Le but fondamental de cette démarche est de briser tous les tabous en lien avec la toxicomanie. De rappeler que les personnes qui vivent dans des situations marginales restent avant tout des êtres humains», affirme Sonia Pernet. (24 heures)