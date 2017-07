Deux ratons laveurs sont nés au zoo de Servion

Ils ont attendu deux mois pour montrer le bout de leur nez. Les soigneurs ont découvert deux petits ratons laveurs un matin, à la surprise générale. Leur naissance remonterait au mois d'avril, estime le zoo de Servion, qui se réjouit de ce événement tant attendu. Cela fait en effet plus de 15 ans que les ratons de Servion ne s'étaient pas reproduits. Agé et stérile, l'ancien couple de ratons avait laissé place à un couple de ratons plus jeune en 2015, mais «rien ne laissait présager cette naissance», selon le zoo.

Les ratons laveurs étant des animaux principalement nocturnes, ils passent une grande partie de leurs journées à l’intérieur d’un grand tronc d’arbre creux installé dans leur enclos, explique le zoo. «Cet arbre est devenu un véritable labyrinthe au fil des années et nos ratons laveurs prennent beaucoup de plaisir à y dormir et y jouer à l’intérieur. La famille s’entend à merveille et profite pleinement de ces belles journées d’été.»

Avis aux amateurs, les deux petits commencent à être de plus en plus visibles, principalement lors de leur nourrissage aux alentours de 15h ainsi qu’en fin de journée.