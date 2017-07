Du Jura aux secrets de La Côte

La région de La Côte évoque d’abord le vin et l’atmosphère lacustre de ses villes. Mais c’est aussi un territoire riche en histoire et en légendes, s’étirant jusqu’au massif du Jura. Au sortir de Nyon, la route devient vite escarpée. Elle serpente en direction de la frontière française, laissant derrière elle l’effervescence musicale de Paléo. Au détour d’un virage surgissent soudain les premières maisons de Saint-Cergue. Vue du ciel, cette station jurassienne est une sorte de grande clairière sise au cœur d’un superbe écrin forestier, entre le sommet de la Dôle et le col de la Givrine.

C’est dans ce décor naturel que réside Sonia Grimm. La chanteuse pour enfants nous reçoit avec le sourire dans sa belle demeure rénovée datant de la fin du XIXe siècle. C’est ici, sous sa véranda où elle voit «passer tous les chats du village», que cette maman de deux adolescents compose ses spectacles musicaux. A l’abri du bruit. «Saint-Cergue est un havre de paix», souligne la chanteuse, qui a grandi à Borex, près de Nyon. «C’est un lieu propice à la créativité. Il faut du calme autour de soi pour laisser la place à l’inspiration. J’aurais de la peine à vivre en ville. Il y a trop d’informations partout.»

Ode à Béatrix, princesse de Saint-Cergue

Les présentations terminées, Sonia Grimm nous conduit vers le premier de ses endroits favoris dans la région. Il s’agit de la ballade à Béatrix, un sentier pédestre d’un petit kilomètre accessible à pied depuis le centre de Saint-Cergue. Le tracé relate en seize panneaux le dernier épisode de la vie du château du village, détruit lors des guerres de Bourgogne au XVe siècle. La chronique narre le destin héroïque de sa reine, Béatrix, tuée en sauvant la vie de son époux.

Le chemin pierreux s’enfonce dans une forêt de sapins. «Il est surtout fréquenté par les gens du coin, indique Sonia Grimm. Je l’emprunte pour me ressourcer. J’adore les endroits verts. La forêt est un milieu naturel pour moi.» Rapidement, la chanteuse nous invite à sortir de l’itinéraire fléché. Elle tire tout droit et suit un «raccourci secret» menant directement au sommet de la butte où se tenait autrefois le château, dont il ne reste aujourd’hui plus rien. Après quelques minutes de marche, la vue se dégage soudain et laisse apparaître un panorama grandiose. A l’horizon se détachent le lac Léman, les Alpes et le Mont-Blanc. En contrebas se révèle en un coup d’œil toute la diversité de la région, alternance d’habitations, de vignobles et de terrains agricoles. «C’est la plus belle du monde!», s’exclame Sonia Grimm. A cette hauteur (1130 m), il n’est pas rare de se trouver au-dessus du brouillard. C’est également un endroit idéal pour admirer les levers ou couchers de soleil, faire des grillades, voire même camper.

Encore un dernier regard, et il est temps de poursuivre l’aventure en direction de l’un des lieux emblématiques des environs: l’ancienne abbaye cistercienne de Bonmont. Situé à 20 km de Saint-Cergue, sur la commune de Chéserex, l’endroit est lui aussi baigné d’une atmosphère médiévale. «Une légende veut que les âmes des moines qui y ont vécu hantent encore ses vieux murs», souffle Sonia Grimm.

Au Moyen Age, le monastère était l’un des plus riches de la région. Il a grandement contribué à son développement, avant d’être en partie démoli en 1536 par les troupes bernoises qui occupent alors le Pays de Vaud. Aujourd’hui, des concerts sont organisés dans l’église de l’abbaye. Un terrain de golf de 50 hectares avec son restaurant select et son hôtel ont aussi été aménagés dans le parc alentour. «Il règne ici une ambiance particulière, note Sonia Grimm. La nature a été particulièrement bien conservée. J’apprécie l’allée bordée de vieux arbres à l’entrée, les jardins bucoliques et la vue dégagée sur le Léman. C’est un petit paradis.»

Les marronniers et le souterrain secret

Le bruit court qu’aux temps de la splendeur du monastère de Bonmont, un souterrain d’une petite dizaine de kilomètres permettait aux moines de se rendre en secret à Nyon. Personne, cependant, ne l’a jamais trouvé. C’est donc par la route qu’il faut se rendre dans la ville lacustre.

Nous terminons notre périple à l’ombre des colonnes romaines de l’esplanade des Marronniers. «Le parc est joli et offre la meilleure vue sur les toits de la vieille ville, commente Sonia Grimm. La promenade des vieilles murailles permet de rejoindre à pied le château de Nyon depuis l’esplanade. Elle est idéale le dimanche, surtout avec des enfants.» De quoi s’octroyer un moment de répit avant de poursuivre la découverte de la région. (24 heures)