C’est le premier référendum qui sera tenu à Mies. Et personne ne s’attendait à devoir convoquer le peuple pour cet objet: le remplacement de 97 candélabres dont l’esthétique et le coût ne plaisent pas, mais alors pas du tout, à certains habitants. Il fallait 167 paraphes pour faire aboutir cette demande de référendum, or quelque 200 citoyens l’ont déjà signée. Elle sera déposée jeudi par leur chef de file, Georgette Marchand.

«Il n’y a eu aucune étude sérieuse sur le sujet et la commission du Conseil a béatement approuvé le seul modèle présenté»

Selon elle, la collecte des signatures a été rondement menée, car nombre de Myarolans regrettent le remplacement de jolies lanternes entourées de belles fleurs en été, par des «tiges en alu» équipées de lampes LED. «Il n’y a eu aucune étude sérieuse sur le sujet et la commission du Conseil a béatement approuvé le seul modèle présenté», regrette l’ancienne municipale. Le 12 octobre dernier, les élus avaient accepté à l’unanimité un crédit de 250 000 francs pour cette première série de réverbères. Sous réserve de vérification des signatures, le vote aura lieu le 12 février, en même temps que l’élection complémentaire à la Municipalité. (24 heures)