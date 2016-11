Fière de ses fromages de chèvre, Aubonne leur décerne son Prix

«Nous avons toujours insisté sur le fait que ce sont les fromages d’Aubonne et pas ceux des Burnet», affirme Gisèle Burnet. C’est ainsi que les chèvres frais au poivre, les bûchettes ou encore les tommes confectionnés par cette ex-municipale et son époux, Jean-François Burnet, ont fait rayonner le bourg au-delà des frontières du canton. Leur fromagerie était donc la candidate idéale pour recevoir le Prix que la Ville remet pour la douzième fois à un habitant, un groupe de personnes ou une association «portant la réputation d’Aubon­ne hors de ses murs».

«Il s’agit d’artisans qui ont commencé petit et qui se sont développés à la force du poignet. Ce n’est pas rien. Ils ont aujour­d’hui une exploitation qui va bien, avec une clientèle fidèle, dont des tables étoilées», remarque Pascal Lincio, municipal en charge de la Culture.

Ferme bicentenaire

La petite entreprise a démarré en 1979 dans la ferme appar­tenant depuis plus de deux cents ans à la famille Burnet. Elle emploie aujourd’hui une personne à l’année ainsi qu’un fromager durant dix mois et se convertit au bio. «C’est la passion que mon mari nourrit depuis l’âge de 4 ans pour les chèvres qui nous a menés là. Je me rappelle encore de la première année. Quelle aventure! Nous n’avions pas de formation, nous y sommes allés par tâtonnements. Nous avons dû tout apprendre», se remémore Gisèle Burnet, originaire de Saint-Prex.

Aujourd’hui âgé de 61 ans, son mari a commencé avec douze chèvres à un moment où l’élevage des biquettes n’avait plus la cote. S’il est aussi têtu que son troupeau, Jean-François Burnet n’en est pas moins timide. «Mon mari est quelqu’un de très discret. Il était extrêmement gêné lorsqu’il a appris pour le Prix. Ce n’est pas son genre. Il m’a dit: «Mais on ne fait que notre travail!» (24 heures)