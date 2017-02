Gland accorde de nouvelles subventions pour la mobilité douce

Depuis 2008, année où la Ville de Gland a introduit ses premières aides financières aux écocitoyens, l’offre s’est élargie et l’enveloppe communale a grossi. Pour 2017, elle s’élève à 170 000 francs, en sus d’un montant de 150 000 francs destiné aux projets de rénovation thermique. Et deux nouvelles subventions ont été créées: une baisse de 20% à l’achat de tout billet ou abonnement Mobilis incluant la zone 21, et une baisse de 80% du prix d’achat (plafonné à 48 francs) d’un abonnement PubliBike.

En comparaison avec d’autres villes vaudoises, Gland fait partie des communes les plus généreuses. Elle propose notamment des aides financières à l’achat de vélos, scooters ou voitures électriques, pour des systèmes de récupération d’eau de pluie, pour des appareils électroménagers économes, pour des capteurs solaires, des pompes à chaleur ou encore pour des audits énergétiques et pour l’isolation des bâtiments.

«La difficulté, c’est de faire savoir que cette offre existe»

«La difficulté, c’est de faire savoir que cette offre existe, remarque Anne-Christelle de Savignac, déléguée à l’énergie de la Ville de Gland. En 2016, nous avons eu 105 demandes. C’est bien, mais il restait de l’argent dans l’enveloppe. Cette année, nous allons envoyer un tous-ménages. L’enjeu principal, c’est d’abord l’assainissement des bâtiments, pour limiter la consommation de gaz et de mazout, puis le recours à des énergies renouvelables. C’est d’autant plus intéressant pour les gens qu’il existe aussi des subventions au niveau cantonal et fédéral.»

La déléguée à l’énergie incite aussi les entreprises à faire du démarchage auprès des clients potentiels en leur proposant des devis comprenant la possibilité d’obtenir ces subventions. Municipal responsable du Développement durable, Thierry Genoud rappelle que l’argent de cette enveloppe provient des taxes sur l’électricité, taxes qui servent aussi à financer la gestion énergétique du patrimoine communal et à promouvoir d’autres actions écologiques. (24 heures)