Il a fait de La Chaux, le petit Montmartre de Cossonay

Depuis qu’il dispose d’une chaise à son nom, Claude Dizerens n’en bouge – presque – plus! Sur son siège doté d’un dossier en tissu sur lequel est inscrit «Claudy», il trône, tel un régisseur de film, devant la cheminée majestueuse de son salon. L’illustre fauteuil lui a été offert par le comité du cinéma Open Air de La Chaux pour le remercier d’avoir été dix ans à la tête de l’association. Claude Dizerens, 73 ans, porte des lunettes noires à la Woody Allen. Le visage encadré par des sourcils épais, il parle comme tourne une bobine de film. Sa silhouette est bien connue dans le coin car il est l’infatigable animateur des manifestations de la région de Cossonay.

Le septuagénaire vit à La Chaux depuis 1994. Il y a rejoint sa compagne, Antoinette, une enfant d’un village pour lequel il s’est très tôt investi. «J’ai tout de suite été intégré car, quand on mène des projets intéressants, c’est plus facile. La Chaux est un village d’allumés, c’est le petit Montmartre de Cossonay». Outre l’Open Air, Claude Dizerens a présidé pendant dix ans l’association La Chaux 2000, pour la promotion culturelle et associative du village. Il est actuellement à la tête de l’Association des Amis du cinéma de Cossonay.

Un timide qui s’est soigné

Cet animateur-né n’a pas toujours eu de la facilité à nouer des relations. Il considère avoir été un grand timide entre 6 et 10 ans. Ses parents étaient propriétaires d’une boulangerie à Grandson et faisaient cuire le pain au four à bois. Il se souvient que sa mère avait le contact facile et vendait son pain avec art. Malgré sa timidité, Claude Dizerens a pris le goût de la vente, à l’image de sa maman. Il a suivi un apprentissage commercial à Renens et pratiqué ce métier pendant quarante ans. «La vente m’a forcé à sortir de ma timidité», confie-t-il.

Aujourd’hui retraité, Claude Dizerens a une panoplie de rêves à réaliser. «Je suis un touche-à-tout. J’ai trop de choses dans la tête.» Il pratique le yoga, le fitness, la course à pied et encore volontiers la glisse, avec sa compagne, au sein du Ski Club Lausanne. Quand il passe l’aspirateur, il a souvent des idées qui lui viennent. Il les note alors sur un billet. Parmi elles, il rêve de créer une cave à jazz. En attendant de réaliser cette ambition, lui et Antoinette voyagent deux ou trois fois par année. Ils ont le projet de voguer sur le Yangzi Jiang, le plus long fleuve d’Asie.

«Je trouve qu’on devrait remercier les huguenots. Ils ont relevé le niveau intellectuel des Vaudois»

En plus de ses engagements locaux, Claude Dizerens préside l’Association des amis du Sentier sur les pas des Huguenots depuis sa création il y a quatre ans. Passionné par l’histoire de cette diaspora, il ne manque pas de partager ses connaissances avec ferveur.

«Certaines grandes familles de Suisse sont descendantes de huguenots: les horlogers Audemars Piguet, le chocolatier Suchard ou encore les Cuche, qu’ils soient skieur ou politicien. Je trouve qu’on devrait remercier les huguenots de tout ce qu’ils nous ont apporté. Ils ont relevé le niveau intellectuel des Vaudois. Je ne sais pas si de notre côté, nous avons été très accueillants», questionne-t-il avant de songer à autre chose tant il a d’idées à concrétiser… (24 heures)