L'Arboretum veut faire fleurir ses prestations

C’est un peu l’arbre qui cache la forêt. Le centre de gestion et de réception de l’Arboretum – l’Arbr’espace – a beau être le principal chantier visé par les réaménagements futurs, il s’inscrit en effet dans une stratégie plus globale, celle de moderniser le site dans son intégralité. «Il s’agit d’améliorer les conditions d’accueil afin d’en augmenter l’attractivité, confirme Pascal Sigg, directeur de l’Arboretum du vallon de l’Aubonne. Cela va de la mise en valeur des sentiers, à l’aide d’une signalétique plus claire, à l’augmentation de l’offre de la boutique.»

La modernisation est soutenue par différents organes, dont l’Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM). «Ce projet de valorisation donnera l’occasion aux visiteurs de vivre une expérience unique, s’enthousiasme son président, Oscar Cherbuin. Et puis il permettra de mieux exploiter le site et de stimuler son activité économique.» Ces démarches répondent en effet à une évolution croissante de la fréquentation du parc arboricole. «Il y a dix ans, la buvette était uniquement ouverte le dimanche après-midi, illustre Pascal Sigg. Aujourd’hui, elle ne ferme qu’un jour par semaine et représente une source très importante de notre autofinancement. La configuration de certains lieux n’est plus adaptée à la demande.»

Libre d’accès, l’Arboretum vit en grande partie grâce aux rentrées d’argent liées à la restauration et à la vente de souvenirs. Des secteurs que Pascal Sigg compte bien développer à travers ces rénovations. «Le Zoo La Garenne fonctionne avec une entrée, une sortie et la boutique entre deux. A Aubonne, nous avons quatre entrées différentes, et certains visiteurs ne se rendent parfois même pas compte qu’ils sont entrés dans un arboretum!» (24 heures)