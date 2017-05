La Police Région Morges est au centre du viseur

Tolochenaz quittera-t-il la Police Région Morges (PRM)? En octobre 2016, une motion intitulée «Maintien ou retrait de la PRM» a été déposée au Conseil communal. Les auteurs du texte demandaient à l’Exécutif de comparer les coûts de ladite organisation et de la gendarmerie vaudoise. Tâche qu’Olivier Jeanneret, municipal responsable de la Police, tente de mener à bien depuis quelques mois. Bien qu’il n’ait pas terminé sa tâche, il livre une première analyse: «D’après les données que j’ai obtenues à ce jour, les deux options reviennent à peu près au même d’un point de vue financier.»

Une information qui parle en faveur de la PRM, puisqu’elle fournit davantage de prestations que la gendarmerie. «Nous assurons toutes les tâches qui relèvent de la compétence des communes, explique le commandant de la PRM Martin de Muralt. Cela inclut notamment la signalisation routière, la police du commerce, la gestion du stationnement et des manifestations.»

Frais supplémentaires

Dans l’hypothèse où Tolochenaz se retirerait de l’association intercommunale, l’accomplissement de ces missions incomberait à la Commune. «Notre départ engendrerait évidemment des frais supplémentaires, estime Olivier Jeanneret. On devrait probablement engager quelqu’un à 50% ou 60%. Donc même si les conclusions finales révèlent que la PRM coûte un peu plus cher que la gendarmerie, cela vaudrait la peine d’y rester.»

L’élu tolochinois avance d’autres arguments en faveur du statu quo: «Nous avons des contrats de prestations avec la police régionale morgienne depuis 1995. Soit bien avant l’existence de la PRM, créée en 2012. De plus, nous tenons à avoir une vraie police de proximité. Finalement, nous sommes satisfaits du travail réalisé. Les statistiques montrent un recul de la délinquance. Le fait que les patrouilles soient fréquentes et visibles y est pour beaucoup.»

Explosion de la facture

Si les vols et effractions ont diminué dans le village ces dernières années, les coûts ont, eux, pris l’ascenseur. Entre 2014 et 2016, la facture sécuritaire de Tolochenaz a gonflé d’environ 100 000 fr. pour approcher les 400 000 francs. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les motionnaires ont exigé une analyse comparative. Mais lorsque l’on étudie dans le détail les frais des trois dernières années, on constate que ce sont surtout les montants versés au Canton dans le cadre de la participation à la réforme policière qui ont évolué. Durant cette période, ils ont augmenté d’environ 60 000 francs, tandis que ceux relatifs à la PRM se sont accrus d’un peu plus de 15 000 francs.

Reste la problématique des futures charges supplémentaires liées au nouvel Hôtel de police. Le bâtiment devrait être opérationnel d’ici à fin 2017. Selon les estimations réalisées en 2015, l’impact financier sur les comptes de la Commune de Tolochenaz ne sera pas trop conséquent. L’augmentation serait de quelque 11 400 francs pour l’année du déménagement, puis de 17 800 l’année suivante.

Les conclusions finales de la Municipalité seront livrées lors du Conseil communal du 30 octobre prochain. (24 heures)