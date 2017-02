La Ville de Nyon se fait aubergiste pour maîtriser les rives du lac

La Ville de Nyon n’a jamais eu d’auberge communale, même si certains sont persuadés que celle du Château, plantée entre l’Hôtel de Ville et celui de la police, lui appartient. Mais cela pourrait changer si le Conseil communal approuve le rachat, pour 2,7 millions de francs, du restaurant O’Les Terrasses du lac. La Municipalité propose en effet d’acquérir cet établissement, le seul situé sur les quais. Non pour s’offrir une bonne table ou parce qu’elle s’est découvert une vocation d’aubergiste, mais pour maîtriser le foncier, dans un endroit éminemment stratégique pour l’avenir des rives du lac.

«Nous étions en discussion avec le propriétaire, qui souhaitait vendre, depuis 2014, car il s’agit de la seule propriété privée dans ce secteur de parkings allant du débarcadère à la Grande Jetée, qui est entièrement en mains communales», explique Claude Uldry, municipal d’Architecture et Bâtiments. La Ville n’était pas pressée et il a fallu trois expertises (une de GastroSuisse, une du propriétaire et une de la Commune) pour arriver en septembre dernier à un accord de vente. Le hic, c’est qu’en décembre 2016, l’Exécutif apprenait que le bien allait être vendu aux enchères le 25 avril prochain, le créancier, la Banque Cantonale Vaudoise, ayant requis sa réalisation. Il s’agit donc pour la Ville de conclure rapidement si elle ne veut pas que ce bien lui échappe.

Mais le préavis déposé lundi n’est pas soumis à la clause d’urgence. «Il y a un planning à respecter, car la commission devra rapporter pour la prochaine séance, mais ils auront le temps d’examiner ce dossier normalement», rassure le municipal. Construit en 1930, le bâtiment n’est pas protégé. En 2011, son propriétaire, Santiago Wegmann, a radicalement transformé le restaurant, qui offrait auparavant de la cuisine mexicaine, en bistrot moderne axé sur les produits de la pêche et du terroir. Le bâtiment comprend au rez un snack saisonnier avec tables sur une grande terrasse qui s’étend sur le domaine public, à l’étage un bar-restaurant d’une capacité de 100 places avec une terrasse donnant sur le lac et, au 2e étage, une salle de réception à louer.

Que va faire la Commune avec cet établissement? Dans un premier temps, elle ne changera rien. Le restaurant marche apparemment plutôt bien, les difficultés financières du tenancier venant, selon les autorités, du poids de l’investissement consenti dans sa transformation, pour un montant d’environ 1,4 million. La Ville entend pour l’instant continuer l’exploitation de l’établissement en confiant sa gérance à un professionnel de la branche. Pour assurer la transition, l’actuel tenancier, qui était injoignable ces jours, serait prêt à continuer. Le montant du bail s’élèvera à 6% du chiffre d’affaires, soit au minimum 96'000 francs par année.

Mais un jour, il n’est pas exclu qu’on rase purement et simplement ce bâtiment, pour laisser la place au parking souterrain et aménagements de surface prévus dans ce secteur de Rive-Est. «Toutes les options sont ouvertes. Nous n’avons pas encore de vision d’avenir pour ce bâtiment, mais en devenir propriétaire nous offrira une totale souplesse pour repenser le lieu. L’étude sur ces quais définira si on peut garder un restaurant bien situé au bord du lac, ou si nous avons besoin de cette place pour créer l’entrée du futur parking ou autre chose», explique Maurice Gay, municipal de l’urbanisme, dont les intentions pour les rives devraient se préciser lors de la présentation du programme de législature, attendu pour début avril. Reste à savoir si les élus valideront cet acte de vente à terme conditionnée. (24 heures)