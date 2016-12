La cadence au quart d'heure en danger sur le Nyon - Saint-Cergue

Depuis des mois, les responsables de la Compagnie du chemin de fer Nyon - Saint-Cergue - Morez ont entouré la date du 31 décembre 2016 comme dernier délai pour obtenir le permis de construire du nouveau dépôt. Il apparaît certain aujourd’hui qu’il n’arrivera pas dans les temps. «On est embêté», souligne humblement le directeur, Richard Zaugg, qui pour la première fois évoque les effets que pourrait avoir ce retard. «Nous commençons à penser au plan B, poursuit-il. Nous pourrions réduire l’exploitation de la ligne.» En résumé, la cadence au quart d’heure, qui existe depuis décembre 2015, est menacée en 2020.

Absurdité

Comment en est-on arrivé à une telle absurdité, alors que la politique vaudoise et régionale met sa priorité au développement des transports publics? La raison est technique. Si le dépôt tant espéré n’est pas en fonction avant 2020, les nouvelles rames ne pourront pas subir leur première grande révision. Sans ces travaux d’entretien, elles ne seront simplement plus autorisées à circuler par l’Office fédéral des transports. Le dépôt actuel, situé en ville de Nyon, n’est pas adapté pour les rames qui ont été mises en service en novembre 2015 dans le but d’assurer la cadence au quart d’heure entre Nyon et Genolier.

Le dossier joue son sort dans les services de la Confédération, puisque la procédure lui permettant d’obtenir le permis de construire pour le dépôt est fédérale. Lors de la mise à l’enquête en 2013, des oppositions avaient critiqué l’atteinte paysagère de la future construction. La compagnie a dû répondre à une longue série de questions sur son projet tout en faisant face à des exigences contradictoires entre les différents départements. L’entrée en vigueur de la loi sur l’aménagement du territoire a ensuite encore ralenti le processus de traitement des oppositions.

«Quand on arrive à ce degré de détails, c’est que le projet est en bonne voie»

Les bonnes volontés ne manquent pas dans cette affaire. Le Conseil d’Etat a apporté dernièrement un soutien précieux, puisqu’il a décidé de prendre à sa charge la compensation des deux hectares agricoles qui disparaîtront avec la construction du dépôt à l’Asse, près de Paléo. Il semble que le dernier détail à régler touche au nombre de places de parc du projet. «Quand on arrive à ce degré de détails, c’est que le projet est en bonne voie», espère Richard Zaugg.

Plus de temps à perdre

Il n’empêche, la compagnie n’a plus de temps à perdre. Pour que le dépôt soit fonctionnel en 2020, le premier coup de pioche doit impérativement être donné dans le courant de l’année 2017. D’ici là, la mise au concours des travaux devra être réalisée, selon une procédure qui prend elle aussi du temps.

«Je reste optimiste», assure le président du conseil d’administration, Antonio Bilardo, qui attend avec impatience le courrier libérateur de l’Office des transports. «Il n’existe pas d’alternative, mais il nous reste encore une petite marge», note la vice-présidente, Florence Rattaz. L’abandon de la cadence au quart d’heure serait catastrophique pour les usagers de la ligne (plus de 1,2 million par année). «Les voyageurs sont très satisfaits. Pour preuve, les parkings d’échange dans les villages sont pleins», note encore l’ancien syndic de Trélex. «La compagnie travaille déjà à étendre la cadence au quart d’heure en direction de Saint-Cergue», insiste Florence Rattaz. Un plan de modernisation de la ligne est en cours, alors que l’achat de rames supplémentaires est en préparation. (24 heures)