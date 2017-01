La fête du jumelage en guise d’adieu aux Halles

Après la Seconde Guerre mondiale, l’Europe cherche à se reconstruire. Naît alors l’idée des jumelages afin d’apaiser la haine et de rétablir des liens avec ses voisins. C’est dans ce contexte d’ouverture et d’échanges que Vertou, voisine de Nantes (F), approche Morges en janvier 1957. Toutes deux villes viticoles et peuplées presque à l’identique (10 000 âmes pour Vertou, 8000 pour sa compagne suisse), il ne faut pas trop de palabres pour que Charles-Paul Serex, syndic morgien de l’époque, accepte le mariage. Il sera scellé le 25 août 1957 dans la mairie française.

Depuis, les deux villes ne cessent de nouer davantage de liens. Tous les cinq ans, elles célèbrent l’anniversaire de leur union, une fois en France, une fois en Suisse. Hors des rencontres officielles, de nombreuses marques d’amitiés se développent au fil du temps. On peut citer notamment les voyages d’échanges des écoliers à la fin des années 50, un match de foot opposant l’équipe de Forward à celle de Vertou en 1965 ou encore le relais Vertou-Morges à vélo en 1982.

Cette année, pour le soixantième anniversaire de ce mariage, les Vertaviens seront 110 à faire le déplacement pour voir ou revoir la Coquette. Visites et découvertes, notamment à la vallée de Joux, seront au programme pour le début du séjour, avant de faire place à la partie officielle du samedi 28 janvier.

Une partie officielle qui sera sûrement emplie d’émotion puisqu’elle prendra part dans les Halles CFF. Elle aura lieu à 17 h 30 et sera suivie d’un spectacle surprise et d’un apéritif, avant le repas officiel. Trois jours avant leur destruction, les Halles termineront en beauté puisque, dans la soirée, la Ville de Morges et les CFF organiseront un grand bal populaire.

Un programme chargé qui permettra aux Morgiens de dire adieu à ce lieu mythique pour la ville et ses habitants.

(24 heures)