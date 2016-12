La formule 2016 des Nocturnes a séduit à Nyon

«Nous avons réussi à recréer la magie de Noël.» En une phrase, David Pernet, président de la Société industrielle et commerciale de Nyon, résume le bilan des Nocturnes organisées les 21, 22 et 23 décembre. Il n’a pas encore tous les retours au niveau des résultats chiffrés des commerçants, mais il constate qu’il y a eu une bonne fréquentation et que les gens étaient globalement contents de cette édition 2016.

Les chalets installés pour la première fois à la place Bel-Air ont amené une ambiance conviviale au marché de Noël ouvert du samedi 17 au samedi 24. Et les animations pour les enfants (contes, atelier de chocolat et film au Cinéma Capitole) ont beaucoup plu. D’autant plus que chaque fois, le Père Noël les attendait à la sortie pour leur offrir un cornet de friandises. «On a aussi amélioré la crèche vivante. Je pense qu’on reconduira la formule l’an prochain», annonce David Pernet. (24 heures)