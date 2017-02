La paroisse catholique de Gland cherche encore 1 million pour son église

Autant pour la paroisse catholique de Nyon que pour le bureau d’architecte Coretra, qui a remporté le concours, la construction d’une église est un événement rarissime.

L’enthousiasme de réaliser ce projet exceptionnel est à la hauteur de la persévérance du comité qui pilote le dossier: alors que l’idée a été lancée en 2011, les plans définitifs ne sont soumis à l’enquête publique qu’à partir d’aujourd’hui. En plus, la commission de recherche de fonds, qui a déjà obtenu de nombreux dons et promesses de dons, doit encore trouver 1 million.

L’actuelle chapelle de la communauté catholique de Gland-Vich-Coinsins, construite en 1972, en plus d’être vétuste et énergivore, est devenue trop petite avec ses 160 places. Située en zone villas, au chemin de l’Abbaye à Gland, elle sera démolie. La nouvelle église sera érigée sur la parcelle voisine plantée en vignes, mais classée en zone d’utilité publique. Les architectes Marcel Perrin et Flavio Boscardin ont dessiné un édifice en forme de cône tronqué. Sa structure intérieure sera en bois, mais ni le matériau de la façade ni sa couleur ne sont encore définis.

L’église, avec ses 250 places assises, sera un centre religieux, mais aussi culturel et social. Les salles du rez inférieur serviront aux paroissiens et aux sociétés locales. Il n’y a pas encore le financement pour un orgue, mais son emplacement est réservé.

La communauté de Gland-Vich-Coinsins, qui compte plus de 5000 fidèles, a déjà reçu 1,4 million de francs, dont 120'000 francs de 700 particuliers, et 850'000 francs de la part de ces trois communes, somme qui correspond au montant qu’aurait coûté la rénovation de la chapelle. Elle a aussi obtenu 600'000 francs de promesses de dons, et la Fédération des paroisses catholiques du Canton de Vaud est disposée à lui octroyer un prêt de 1 million sans intérêt. Reste donc 1 million à trouver.

La paroisse garde un atout dans sa manche. Elle a demandé à la Commune de Gland qu’une partie de sa parcelle soit classée en zone constructible de moyenne densité pour y bâtir deux petits immeubles avec des logements à prix abordables. «Les revenus locatifs nous permettront de rembourser nos emprunts», rassure Roger Merlo, président du comité de pilotage, qui espère voir débuter les travaux de l’église en 2018 et ceux des immeubles à l’horizon 2020. (24 heures)