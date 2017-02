La science appelle les gymnasiens morgiens

Ce n’est pas parce qu’ils sont à peine adultes qu’ils ne s’intéressent pas aux sciences. De la crème solaire à l’engrais en passant par l’acide polylactique, Lea, Chloé, Sara, Siméon et Louis, tous étudiants au Gymnase de Morges, se sont plongés dans des problématiques scientifiques lors de la réalisation de leur travail de maturité.

Leurs professeurs ont poussé ces gymnasiens, récompensés par des notes brillantes (entre 5.5 et 6), à se présenter à la sélection romande du concours national La Science appelle les jeunes. Une première étape remportée avec brio, puisque le groupe d’experts a sélectionné ces cinq gymnasiens de Morges sur les douze représentants de Suisse romande.

«Les experts auront la primeur de venir observer notre travail, puis la salle sera ouverte au public»

La dernière étape se déroulera à Berne, du 27 au 29 avril, au Kursaal, où les projets les plus innovants et les plus originaux seront distingués.

«Nous allons devoir préparer un stand accrocheur pour présenter nos projets», explique Louis, qui s’est penché sur la création d’une crème solaire révolutionnaire. «Les experts auront la primeur de venir observer notre travail, puis la salle sera ouverte au public. Du coup, il faut qu’on trouve encore comment donner envie aux gens de s’arrêter vers nous!» Ce que son collègue de concours Siméon complète: «En plus de notre thème, il va falloir trouver une astuce pour capter les experts non francophones.» On ne se fait pas de souci pour eux. (24 heures)