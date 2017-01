Le Musée historique et des porcelaines est devenu le château de Nyon

«Fermeture exceptionnelle du Château de Nyon.» Dans son communiqué envoyé hier aux médias pour annoncer des travaux à venir dans l’emblématique monument, la Ville ne fait plus mention du Musée historique et des porcelaines (lire ci-contre). Le service de communication n’a pas commis d’oubli. L’institution a simplement changé de nom.

«Chateau de Nyon», simple et logique

«L’appellation Musée historique et des porcelaines était d’un autre âge. Elle était démodée. Elle n’était pas non plus la plus attractive», insiste Monique Voélin, cheffe du Service de la culture de Nyon, qui explique aussi la difficulté des visiteurs à se souvenir du nom exact de l’institution. Dans un souci de simplification, le changement a été accepté par la Municipalité pour entrer en vigueur durant l’été dernier, dans une discrétion certaine. Qu’importe, le terme Château de Nyon est presque paru inaperçu du grand public, tant il semble logique.

Les collections, conservées dans les murs du monument construit au XIIe siècle, n’ont par ailleurs pas été chamboulées. Les visiteurs peuvent toujours découvrir la précieuse porcelaine produite au XVIIe à Nyon, ainsi que les objets et portraits racontant l’histoire de la ville.

Nyon Région Tourisme a été consulté et s’est montré favorable au changement. La présence de «château» dans le nom de l’établissement joue un rôle d’aimant pour les voyageurs. «Je suis plutôt satisfait de la simplification choisie, note le directeur Didier Miéville. Désormais, nous devons par contre mettre une attention particulière à communiquer sur ce qu’il y a à visiter à l’intérieur du monument.» Ce que confirme le conservateur du lieu.

Créer un pôle muséal

Une simplification qui ne pourrait être qu’un début. Monique Voélin imagine déjà l’avenir dans ce sens. «Si l’extension du Musée du Léman se réalise, ce que nous espérons vivement, il y a une réflexion qui sera menée pour éventuellement réunir les trois musées nyonnais sous un même nom. Et ainsi créer une identité unique sous la forme d’un pôle muséal.»

Dans l’extension, pour laquelle la Fondation du Musée du Léman cherche des fonds, un pôle de compétence sera créé puisque les trois conservateurs y auront des bureaux sur le même site. Une proximité qui devrait déboucher sur de nouvelles synergies entre les trois entités. Celles-ci garderont tout de même leur indépendance. (24 heures)