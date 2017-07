Le Nyon Hostel fait sa place dans le réseau des backpackers

Dans une ville qui n’avait plus d’auberge de jeunesse depuis cinquante ans, on ne voyait plus guère de jeunes voyageurs sacs à dos, ni d’excursionnistes alémaniques à la recherche d’un gîte pour la nuit. Les choses ont bien changé depuis l’ouverture, en février dernier, du Nyon Hostel. L’établissement, qui s’est installé dans les locaux transformés par la Ville de l’ancienne résidence pour aînés Bel-Automne, fait le plein en cette période estivale. Surtout à l’issue de cette semaine du Paléo Festival, qui a réservé en partenariat près de la moitié de ses 128 lits pour y loger les employés d’entreprises actives sur le terrain.

Lent démarrage

«Les trois premiers mois ont été un peu difficiles, car nous avons démarré à la saison froide et Nyon n’était pas jusque-là dans les listes d’adresses pour backpackers ou logements collectifs. En plus, nous avons été cambriolés trois semaines après l’ouverture, trois portes, dont l’entrée, ayant été fracturées! Les chiffres étaient plus bas que prévus. Mais depuis le mois de mai, la tendance s’est inversée et le taux de réservation est maintenant au-dessus de nos attentes», se réjouit le codirecteur de l’établissement, Manuel Arrocho, qui n’a pas ménagé ses efforts pour faire connaître ce nouveau hostel entre Lausanne et Genève.

Pour remplir les 27 chambres doubles ou dortoirs à quatre à six lits, lui et son associé Andreas Kappeler, cofondateur de Swiss Hostels, association concurrente de celle des auberges de jeunesse, sont obligés de miser sur les groupes. Et ça marche du côté des écoles, venues de Suisse alémanique comme de Grande-Bretagne, d’Espagne, d’Allemagne et même une fois des Etats-Unis, ou des associations, notamment sportives. «Maintenant, ça marche aussi mieux avec les voyageurs individuels, qui sont de plus en plus nombreux. Nous avons aussi pas mal de cyclistes, car nous disposons de box fermés au sous-sol et de pèlerins qui font le chemin de Compostelle», note le directeur.

Clientèle très diverse

La clientèle du Nyon Hostel est donc très diverse et cosmopolite: des backpackers de toutes nationalités, du Coréen au Canadien, du Finlandais à l’Américain, l’un d’eux estimant très charmante, sur le site Hostel World, «cette banlieue de Genève». Mais aussi des familles, des retraités et des clients qui normalement vont à l’hôtel, mais sont attirés par les prix avantageux de l’hostel. «Parmi ces derniers, certains sont parfois surpris par l’ambiance un peu animée qui règne dans un hostel, à cause de la présence de groupes et du petit-déjeuner simple, mais gratuit. Car ils n’ont pas l’expérience de ce genre d’hébergement», rigole Manuel Arrocho.

Sur les sites de réservations, le Nyon Hostel est très bien noté pour sa modernité, sa propreté, son équipement sécurisé et l’accueil du personnel. Quant à la cohabitation, dans ce quartier essentiellement résidentiel du haut de la ville, elle se passe bien. Une Fête des voisins a été organisée pour faire connaissance. Ce n’empêche pas qu’une ou deux rentrées nocturnes de groupes un peu trop joyeux aient suscité quelques plaintes d’habitants. En revanche, le café-restaurant voisin, Les Glycines, joue le jeu du partenariat. Il fait un prix pour les groupes s’ils prennent un seul menu chez lui et livre même le repas à l’Hostel s’il y a plus de 25 personnes.

«Si ça continue comme ça, on pense atteindre les 10 000 clients à la fin août. Ensuite, on verra ce qui se passe à la basse saison», conclut le directeur qui vise à terme 20 000 nuitées par an. (24 heures)