Le Ski Club Morges cherche son souffle

Pour la première fois depuis des lustres, le Ski Club Morges a dû annuler, faute de participants, son camp d’hiver annuel, qui devait avoir lieu début janvier à Zinal. Créé en 1940, le club a connu un âge d’or après avoir surmonté une crise importante survenue au milieu des années 70 (lire ci-dessous). Aujourd’hui il s’essouffle contrairement à celui de Ballens, de Bière de Nyon ou de Rolle. Est-il destiné à disparaître?

«Ils ont fait l’erreur, il y a quelques années, de refuser d’envoyer leurs moniteurs se former à Jeunesse+Sport. Ce n’est pas parce qu’on est un bon skieur qu’on est un bon pédagogue. Du coup le niveau baisse et les enfants qui ne se voient pas progresser se découragent», estime François Cruchon, ancien membre.

Problèmes de gestion

Mais pour lui, comme pour d’autres anciens, la pérennité d’un ski club dépend surtout de la manière dont il est géré. «Il est important de proposer sans cesse des innovations», considère l’ancien président, Johny Glauser, qui se rappelle par exemple les sorties de ski nocturnes organisées ponctuellement à la vallée de Joux et qui ont pimenté la vie du club. «Actuellement, ils n’innovent plus tellement», remarque-t-il.

Au niveau praticité, le Ski Club de Rolle, contrairement à celui de Morges, a l’avantage d’avoir son propre chalet à Champéry, ce qui permet de loger les membres à bon marché. Pour Morges, les sorties du week-end ont lieu sur un seul jour. «Nous avions pensé à acheter un chalet à Vers-l’Eglise, mais il y avait dans cette zone un fort risque d’avalanche, donc nous avons abandonné le projet», explique Jean-Pierre Schwab, qui faisait aussi partie de l’équipe dans les «belles années».

Plus généralement, les anciens membres remarquent une tendance à faire de moins en moins de ski. «Ce n’est pas une question de prix, défend Pierre Siegwart, président du Ski Club Morges dans les années 70-80. Oui, le ski est cher, mais il l’a toujours été. On est dans une société de zapping où on a tellement d’activités! Avant, on avait juste le ski ou la luge.» Par ailleurs, avec la baisse des prix des billets d’avion, les gens passent plus facilement leurs vacances d’hiver dans un pays chaud.

Enfants moins sensibilisés

D’autre part, les enfants sont moins sensibilisés à cette activité à l’école que dans les années 70-80, où toutes les classes faisaient une semaine de ski chaque année. L’Association scolaire intercommunale de Morges et environs prévoit aujourd’hui un camp seulement pour les classes de 9e. Aussi, les enfants issus de l’immigration (pays du Sud) ne sont pas initiés par leurs parents.

Le Ski Club Morges a surmonté une première crise, alors pourquoi pas une deuxième? Son président, Olivier Piguet, signale que le contact pourrait être rétabli avec Jeunesse+Sport pour former à nouveau des moniteurs. (24 heures)