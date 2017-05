Le gymnase de Morges à l’étroit à l’heure de souffler ses 25 bougies

Une fondue après l’effort

Après le faste des 20 ans, la directrice de «Marcelin», Véronique Mariani, a opté pour la simplicité de la marche afin de permettre aux élèves de resserrer les liens. «Dans le quotidien scolaire, les gymnasiens se connaissent peu d’une filière à l’autre, explique-t-elle. Le projet est donc guidé par la volonté de renforcer leur sentiment d’appartenance à l’Ecole. Il n’y a pas de partie officielle, ni de créations artistiques comme il y a cinq ans, mais un gymnase avec tous ses acteurs (1360 élèves et 140 enseignants et collaborateurs) pour vivre un moment de partage.»



Cette journée, qui se déroule ce mardi 16 mai, a déjà débuté au milieu de la nuit pour certains, en piste sur l’un des 52 parcours. «Le but est que les étudiants rejoignent le gymnase à pied depuis un lieu proche de leur domicile. Ainsi, ils ne sont pas répartis par classe, mais par commune et par niveau de difficulté», développe la directrice. Et si la plupart des groupes sont partis entre 8 h 30 et 10 h de différents endroits du district, les plus «sportifs» auront effectué huit heures de randonnée depuis le col du Mollendruz, munis de chaussures de marche et de lampes frontales.



A l’arrivée, tous ont rendez-vous autour d’une soupe ou d’une fondue. «Seuls le pain, le fromage et les boissons sont mis à disposition. Les élèves doivent s’organiser pour amener le caquelon, le réchaud et les fourchettes», dans le but d’amener les gymnasiens à collaborer entre eux.