Le marché estival est déplacé pour attirer les marchands

Le marché de Rolle continue sa mue pour combler les attentes des commerçants et des habitants de la ville. En accord avec les premiers, la Municipalité a récemment décidé d’abandonner le marché estival du vendredi soir. Celui-ci se tiendra dorénavant les mardis soir, de début mai à fin juin et de mi-août à fin septembre. Il sera organisé pour la première fois le 15 août prochain, entre 16 h et 20 h.

«Il était difficile de trouver des marchands le vendredi soir étant donné qu’ils sont pris aux marchés de Nyon ou de Morges le samedi», justifie la municipale Monique Choulat Pugnale. Le marché du vendredi matin (entre 7 h 30 et 13 h) est quant à lui maintenu toute l’année, tandis que celui du mardi matin n’aura plus lieu que d’octobre à fin avril et de début juillet à mi-août.

«Si tout le monde est satisfait, nous reconduirons ces dates l’année prochaine»

«Si tout le monde est satisfait, nous reconduirons ces dates l’année prochaine», indique la municipale. L’organisation d’un marché en soirée s’inscrit dans une dynamique de valorisation de l’événement.

Pour rappel, celui-ci a déménagé fin avril sur la place des Tilleuls, à côté du château. Ce déplacement a eu lieu en raison des travaux préparatoires pour le projet Buttes-Jardins, au centre de la ville. La plupart des marchands, dont les ventes sont en baisse depuis quelques années, se sont montrés satisfaits par ce changement. (24 heures)