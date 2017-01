Le mobilier du Courtil à Rolle sera vendu à bas prix

Avec ses deux maisons de maître et son magnifique parc de verdure au bord du lac, le Courtil était un endroit idyllique pour organiser des séminaires ou profiter de l’accueil bed and breakfast. Mais les trois Rollois propriétaires des lieux depuis 2010 ont décidé d’y passer leur retraite. Ils vont transformer les bâtisses en quatorze appartements de luxe et construire une nouvelle villa. Les travaux vont bientôt débuter. «Suite à l’enquête publique ouverte fin 2015, il n’y a eu aucune opposition, précise Jean-Claude Pilet, un des trois pilotes de ce projet. Nous pouvons donc réaliser ce que nous avions prévu de faire.» Avant l’ouverture du chantier, tout le matériel du restaurant, de la cuisine, des sept salles de séminaire, de la blanchisserie, d’hôtellerie ainsi que le mobilier d’intérieur et de jardin seront vendus à très bas prix. Deux journées portes ouvertes (cash and carry) seront organisées à cet effet les samedi 21 et dimanche 22 janvier de 9 h à 17 h.

Le Courtil (petit jardin entouré de murs) est intimement lié à l’histoire de Rolle. Il y eut d’abord un moulin, qui faisait partie du vaste domaine des Uttins, propriété d’Amédée de La Harpe à la fin du XVIIIe siècle. La bâtisse s’est transformée en hôtel ou en relais postal lorsque la route Lausanne-Genève a été réalisée juste devant ses murs. Calèches et chevaux stationnaient à l’arrière du bâtiment.

Ecole pour jeunes Anglaises

Début 1900, le Courtil est devenu une école pour jeunes Anglaises, puis, dans les années 1930, un centre de réinsertion sociale, avant d’être racheté en 1947 par la Société suisse des employés de commerce (SSEC).

La fondation a accueilli des centaines de jeunes Suisses alémaniques venus apprendre le français. Pendant des années, l’Institut du Courtil a été dirigé par Albert Lapp, père de Patrick, le comédien et homme de radio bien connu du public romand. Au début du XXIe siècle, l’intérêt pour l’apprentissage du français diminua. La fondation décida de vendre la propriété en 2010.

Tombés amoureux de l’endroit, les propriétaires conserveront les bâtiments et le parc en l’état. Un parking souterrain sera construit. Les travaux sont estimés à 9,7 millions et dureront dix-huit mois. (24 heures)