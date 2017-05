Le municipal des Finances de Gland rêve de télécabine

On prédisait son entrée en fonction difficile, tant son prédécesseur était populaire et respecté. En charge du dicastère des Finances et des Sports depuis juillet dernier, Gilles Davoine a imposé son style dans ses fonctions occupées jusque-là par le banquier Daniel Collaud. Finie, la gestion financière conservatrice, l’élu poursuit une vision claire pour que Gland assume enfin son statut de ville. Il veut investir dans les infrastructures de loisirs en construisant une piscine couverte et peut-être une patinoire. Il rêve aussi d’une télécabine. Et cela sans hausse d’impôt.

Votre travail est guidé par une vision. Qu’est-ce qui vous inspire?

Il y a quelque chose à construire à Gland, la ville la plus jeune de Suisse en 2015, avec sa population qui paie peu d’impôts. Il faut construire des infrastructures, pour le sport, pour la culture, pour les loisirs et les transports, pour tout ce qui est du vivre ensemble dans le but de se départir définitivement de l’image de cité-dortoir. Nyon et Rolle ont un magnifique bord de lac et un château. Nous n’en avons pas. Il faut donc qu’on travaille pour attirer des contribuables intéressants en capitalisant sur le sentiment qu’il fera de plus en plus bon vivre à Gland.

Parmi les investissements, vous avez affirmé vouloir relancer le projet de piscine couverte qui avait été refusée en référendum.

Il faut d’abord savoir ce qu’on veut comme piscine: un bassin destiné aux sportifs ou alors un équipement plus ludique pour les familles. La piscine telle qu’on la prévoyait n’était pas la bonne. A mon sens, soit il faut se démarquer en faisant quelque chose de ludique, soit, avec l’aide du Conseil régional, il faut construire une piscine olympique qui manque entre Lausanne et Genève.

Dans le même ordre d’idées, vous avez montré de l’intérêt à accueillir à Gland le projet de patinoire clés en main du HC Nyon. Qu’en est-il?

L’important est que la patinoire soit construite dans l’une des deux villes, à Gland ou à Nyon. Maintenant ça se joue sur la question du terrain. Gland en a à disposition. J’ai une volonté déterminée de porter ce projet le plus loin possible. Pour Gland, ce serait un vrai plus d’avoir une telle infrastructure régionale. Cela démontrerait que nous sommes bel et bien devenus une ville.

Vous défendez également l’idée que la Commune investisse dans le quartier Gare-Sud. Pourquoi?

Le lieu est particulier. Il est le centre géographique de Gland, avec beaucoup de passage. C’est un diamant brut qu’il faut tailler. C’est pourquoi il faut garder la main sur ce projet. On pourrait y construire une administration communale qui est aujourd’hui à l’étroit. Il est donc aussi logique de rester maître de l’ouvrage, plutôt que de céder le terrain pour ensuite louer des locaux. Enfin, cette manière de procéder permettrait de créer des revenus pour la Commune autre que les impôts. Nous pourrions encore avoir la mainmise sur la gestion des espaces commerciaux. Par exemple pour favoriser l’implantation d’une boucherie, qui est une demande de la population glandoise.

Pour réaliser ces projets, il faudra de l’argent. Une hausse des impôts est-elle inéluctable, comme l’estimait Daniel Collaud?

En 2015, après que la hausse d’impôt a été refusée (ndlr: en référendum), mon prédécesseur a présenté des comptes qui bouclaient sur un bénéfice de 1 franc, avec une marge d’autofinancement de 10,5 millions. Je vais présenter des comptes 2016 avec un bénéfice d’un peu plus de 600'000 francs et une marge d’autofinancement de près de 5 millions. Une hausse d’impôt ne se justifie donc aucunement. A l’époque, certains se demandaient comment trouver de l’argent pour construire la piscine. Avec les marges d’autofinancement de 2015 et 2016, grosso modo, on aurait pu payer la piscine avec notre propre argent sans rien emprunter. On est aussi dans une période où il est intéressant d’emprunter avec les taux actuels. Il n’y a ainsi pas de meilleur moment pour investir.

Comment rêvez-vous Gland dans dix ans?

L’idée la plus folle serait d’imaginer une télécabine entre la plage, Mauverney, la gare, le nord de la ville et un parking de l’autre côté de l’autoroute. (24 heures)