Le photographe Nadir Mokdad fait son cirque

On l’a connu chanteur dans un groupe déversant son slam rap instrumental dans les clubs locaux. Et même par deux fois sur une scène du Paléo Festival ou en solo à l’Usine à Gaz, en 2014. Mais Nadir Mokdad a d’autres cordes à son arc. Comme l’écriture et, depuis quelques années, une véritable passion pour la photographie. Le 1er juin, cet éducateur socio-éducatif vernira à Nyon sa première exposition personnelle dans un endroit insolite: l’école de cirque l’Elastique Citrique, logée dans l’ancienne caserne des pompiers à Perdtemps.

«Plutôt que d’aller dans une galerie, j’ai préféré présenter mes images dans ce lieu de culture alternatif, car il correspond mieux à mon travail», explique celui qui s’était déjà fait remarquer l’an dernier avec des portraits de femmes portugaises, exposés dans le cadre de la Semaine contre le racisme. Cette fois, il présente quelques paysages et des portraits de personnes saisies dans les rues du monde entier. «Je voyage beaucoup depuis deux ans et j’aime surtout aller à la rencontre des gens. Sans voyeurisme, car j’ai parlé avec tous les couples, enfants, vieillards ou mendiants que j’ai photographiés», explique l’artiste qui travaille essentiellement en noir et blanc. Car pour lui, la couleur enchante, mais c’est le noir-blanc qui révèle les émotions.

Est-ce à dire que l’Elastique Citrique, qui exposera ses œuvres dans son foyer, s’ouvre à d’autres expressions artistiques? «Pas vraiment, car nous fonctionnons selon des coups de cœur pour des personnes que nous rencontrons. On connaît Nadir, enfant de Nyon, depuis longtemps et on apprécie son travail, explique François Pythoud, cofondateur avec son épouse, Nini, de l’école de cirque.

Une ouverture qui poussera le couple à accueillir, pour la Fête de la musique du 17 juin, sept ou huit groupes sur une scène 100% acoustique. (24 heures)