Le projet de construction au centre-ville de Rolle essuie des critiques

Le projet de construction, au cœur de la cité, d’un immeuble de 61 logements avec des commerces et un parking souterrain de 288 places pouvait difficilement passer l’enquête publique - bouclée fin juillet - sans soulever d’oppositions. La Commune de Rolle en a enregistré une dizaine. Et un débat nourri a eu lieu sur la page Facebook «T’es de Rolle si…», avec des critiques négatives, mais aussi de nombreuses critiques positives.

Plusieurs personnes, dont des commerçants, estiment que le parking souterrain est sous-dimensionné. Municipale de l’urbanisme, Françoise Tecon-Hebeisen répond que le nombre de places prévu correspond aux besoins des occupants de l’immeuble, de la clientèle des commerces, dont celle de la Coop, qui déménagera son magasin de la Grand-Rue, et des habitants.

«Les gens qui parqueront leur voiture là iront assurément dans plusieurs commerces du centre-ville. Nous envisageons aussi de mutualiser un certain nombre de places qui pourront être utilisées le jour pour les commerces et la nuit pour les habitants. Et il y a de nombreuses places que les habitants peuvent acquérir. De toute manière, nous n’aurions pas pu faire d’autres niveaux en sous-sol car c’est gorgé d’eau.»

Architecture critiquée

Certains critiquent l’esthétisme de l’architecture contemporaine du bâtiment, «pas en harmonie avec le centre-ville ancien». D’autres regrettent que le projet entraîne la coupe de beaux arbres. A ce propos, Françoise Tecon-Hebeisen rappelle que la Municipalité a réussi à négocier la sauvegarde du parc Veyrassat, voisin de la construction projetée, qui deviendra public. «On ne peut pas tout avoir», relève la municipale avec bon sens.

Parmi les avis positifs, on trouve tous ceux qui estiment que ce projet amènera de nouveaux logements et une animation bienvenue au centre-ville. A la rentrée, l’exécutif va analyser la teneur de chacune des oppositions officielles et décidera ou non d’octroyer le permis de construire à Implenia, le maître d’ouvrage. (24 heures)