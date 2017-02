Le projet de square se fera malgré les critiques

Deux visions très contrastées du projet municipal de square se sont opposées lundi soir au Conseil communal de Nyon. Allait-on aménager un lieu de vie pour «pourrir la vie des voisins et de la police», comme l’a déclaré une conseillère UDC, ou pour amener de la convivialité au centre-ville, comme le propose l’Exécutif? La majorité (55 voix contre 26 et trois abstentions) a penché pour la seconde version. Les travaux évalués à près de 200 000 francs vont se réaliser durant les mois de mai et de juin. Le square sera ouvert au public en juillet.

Porte-parole du rapport de minorité sur ce projet, le conseiller Jacky Colomb n’a pas ménagé ses critiques: préavis incomplet, besoin non avéré, aucune urgence à remodeler cet espace, risque d’augmentation des incivilités… Et son collègue du Parti indépendant nyonnais Victor Allamand a ajouté qu’il s’agissait d’une dépense excessive pour une installation temporaire. Mais l’attaque la plus tranchante est venue de la conseillère UDC Maria Carenza-Lysinski, qui a déclaré que ce projet allait poser un problème de promiscuité, avec des risques de nuisances au voisinage, notamment à cause de l’alcool…

D’autres, comme la conseillère PLR Josette Gaille, se réjouissent de voir cet espace réunir plusieurs générations, et Pierre-Alain Couvreu, voisin direct, a aussi soutenu le projet. Le municipal Maurice Gay a réagi aux critiques en affirmant qu’il fallait faire confiance aux futurs usagers des lieux, quel que soit leur âge, et sa collègue Fabienne Freymond a déclaré qu’il s’agissait d’une belle opportunité.

(24 heures)