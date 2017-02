Le référendum à Coppet met à mal un projet intercantonal

La récolte de signatures pour le référendum contre la requalification de la route Suisse bat son plein à Coppet depuis mardi dernier. Le comité qui a lancé la démarche a jusqu’au 16 mars pour receuillir 280 paraphes et ainsi valider son texte. Les enjeux dépassent largement les frontières de Coppet. Décryptage.

Ce qu’attaque le référendum

Le référendum conteste la participation communale — de 1,65 million de francs — au projet cantonal de requalification de la Route Suisse sur un tronçon de 1,6 kilomètre sur le territoire de Coppet. La traversée du bourg n’est pas concernée. Le projet est trop cher, selon le comité référendaire. Le concept choisi est aussi remis en cause car il ne répondrait pas aux besoins de la région, notamment pour prendre en charge le flux d’automobilistes toujours plus nombreux dans une région dont le développement démographique est plus rapide que celui des transports publics. Des arguments balayés par les autorités et les concepteurs du projet.

Un projet intercantonal

La route Suisse n’est plus considérée comme une route de transit, comme c’était le cas avant la construction de l’autoroute, mais plutôt de desserte. Elle doit être tranquillisée. En Terre-Sainte, il est prévu de rénover le tronçon de Mies à Tannay. La partie sur le territoire de Coppet représente un tiers du tracé.

Le but de la requalification poursuit ainsi un objectif de sécurisation en rétrécissant la chaussée et en y installant des modérateurs de trafic. Des pistes cyclables seront créées des deux côtés, séparées du flux des voitures par une bande herbeuse. Des passages piétons seront aménagés, alors que l’accès à la route Suisse sera facilité par la construction de ronds-points. Le revêtement de la chaussée sera remplacé pour diminuer les nuisances sonores qui dépassent parfois les normes légales.

Le projet est mené par le Canton, qui entend rénover la Route Suisse de Lausanne à Genève. Plusieurs tronçons ont déjà été réalisés, devant l’Université de Lausanne et l’EPFL, ainsi qu’entre Rolle et Dully.

Qui paie quoi?

«C’est au Canton de payer pour une route qui est cantonale», s’offusque Martin Steib, le coordinateur du comité référendaire. En réalité, le Canton paie bien l’aménagement de la route, soit une très large partie de la requalification de la Route Suisse en Terre-Sainte. Sur un budget de 26,3 millions, il en finance près de 15,5 millions. La Confédération prendra à sa charge 4,2 millions, car le chantier entre dans le cadre du projet d’agglomération du Grand-Genève. Le Conseil régional payera 1,3 million. Il reste 5,3 millions à charge de Coppet, Tannay, Mies et Founex. La somme demandée aux collectivités locales représente les importants aménagements paysagers, ainsi que les trottoirs.

Coppet décidera pour ses voisines

Si le référendum abouti et que les électeurs de Coppet ne veulent pas du tronçon sur leur territoire, c’est l’ensemble du projet entre Mies et Tannay qui serait condamné. «Dans un tel contexte, si un partenaire renonce, le Canton ne va pas poursuivre le projet, d’autres investissements attendent ailleurs. le projet n’a de cohérence que s’il est réalisé dans son entier», assure Pierre-Yves Gruaz, directeur général de la Direction générale de la mobilité et des routes. Il serait en effet illogique que les bandes cyclables s’interrompent nettes dès l’entrée sur le territoire de Coppet et reprennent tout aussi nette à sa sortie. Les subventions fédérales seraient aussi perdues.

Les communes de Tannay, Founex et Mies observent donc avec beaucoup d’intérêt ce qui se passe à Coppet. Dans les deux premiers villages, le Conseil communal a accepté à une large majorité le projet, alors que dans le dernier est en attente. «Si le Non l’emporte à Coppet, nous remettrons l’ouvrage sur le métier, mais ce serait dommage car il a obtenu un large soutien là où il a été voté», note Serge Schmidt, syndic de Tannay. (24 heures)