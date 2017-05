Le resto de Cuvaloup change de mains

Ses croûtes au fromage et son bœuf sur ardoise étaient appréciés, comme ses soirées de groupe à la pleine lune. Mais le Restaurant de Cuvaloup, ouvert toute l’année dans un chalet d’alpage situé à flanc des pistes de La Dôle, a aussi perdu de nombreux clients, depuis sa reprise en 2012 par le viticulteur et ancien municipal rollois Stéphane Zeugin. Les options de la gérante de ne pas servir même une assiette froide sur sa belle terrasse en hiver et son peu de souplesse face aux sociétés locales ont fait que des clubs de ski et même des écoles boudaient les lieux, préférant aller pique-niquer en France.

«Nous voulons continuer dans la tradition et la simplicité d’un chalet d’alpage, explique Robert Middleton, syndic de Crans-près-Céligny, commune propriétaire du lieu. C’est pourquoi la Municipalité a choisi, parmi une dizaine de candidats à la reprise, de confier l’établissement à Gilbert et Nicole Ney-Dumartheray. «Parce qu’ils ont de fortes attaches locales et que leur concept nous a plu», précise le syndic. Le couple, qui a vécu plusieurs années au Québec, y tenait un gîte alors que le mari était actif dans l’immobilier touristique.

«Notre idée, à notre retour en Suisse il y a trois ans, était de reprendre un petit établissement. Un chalet d’alpage en pleine nature nous convient bien, d’autant plus qu’après le Canada on a l’habitude de la neige!» rigole Nicole Ney, une enfant de Nyon qui connaît les lieux depuis l’enfance.

Alors qu'aux fourneaux son mari privilégiera les produits régionaux, elle s'attachera à recevoir la clientèle – aussi sur la terrasse! – et à regagner la confiance des clubs et des écoles. Un défi à relever, sachant qu'une maison d'accueil avec petite restauration sera ouverte l'an prochain au pied du télésiège des Dappes et qu'il faudra s'intégrer à la stratégie de la Sogestar, société française qui gère le domaine skiable.