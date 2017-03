Le ton monte autour de la route Suisse à Coppet

La récolte de signatures n’est pas encore terminée que les esprits s’échauffent autour du référendum contre la réfection de la route Suisse à Coppet. «S’ils sortent les allumettes, ils auront le feu», avertit Martin Steib, le coordinateur du comité référendaire en évoquant les membres de la Municipalité.

Le trublion local n’a pas apprécié le tous-ménages des autorités qui est arrivé dans les boîtes aux lettres jeudi. Le comité référendaire a réagi vendredi dans un communiqué qui dénonce une manœuvre pour que les Copétans ne signent pas le référendum.

Dans son tous-ménage, le collège municipal entend plutôt rectifier «certaines allégations» contenues dans l’argumentaire du comité référendaire. «Nous ne contestons pas le référendum, insiste Jean-Claude Trotti, municipal des routes. Nous souhaitons corriger des erreurs factuelles pour que la réflexion des citoyens se base sur des données précises.»

Les erreurs relevées touchent par exemple le coût total du projet sur le territoire de Coppet qui est de 26,856 millions de francs et non de 30 millions, et la participation à charge des contribuables du bourg qui est de 1,356 million et non de 1,65 million. «Je reconnais qu’il y a des choses à corriger dans notre argumentaire, reconnaît Martin Steib. Mais les différences ne sont pas très grandes.»

A mi-chemin dans la période de récolte de signatures qui court jusqu’au 16 mars, Martin Steib est persuadé que le référendum aboutira. Par contre, alors qu’il était très disert il y a une année lors de l’initiative demandant l’ouverture d’un restaurant dans le bourg, il se refuse cette fois-ci à avancer un bilan intermédiaire chiffré. (24 heures)