Les Myarolans veulent conserver le cachet de leurs vieux lampadaires

«S’ils n’ont que ça comme problème…», entendait-on soupirer chez les voisins de la commune de Mies. Celle-ci appelait ses citoyens aux urnes dimanche pour décider s’il fallait remplacer, pour un coût de 250 000 fr., une partie des vieilles lanternes qui éclairent le village par 98 lampadaires dernier cri.

Se faire un avis sur cet objet apparemment futile était sensiblement plus facile que sur la réforme fiscale des entreprises, puisqu’il reposait avant tout sur une question esthétique. Comme la campagne l’a laissé entrevoir, les Myarolans ont rejeté le projet municipal à une confortable majorité, par 286 voix contre 216.

C’est pourtant à l’unanimité que le Conseil communal de Mies avait voté, en octobre dernier, le crédit et le modèle de lampadaire choisi par la Municipalité. Une tige en aluminium au design contemporain, à LED, ce qui permettait à la Commune de réduire de 30% la consommation d’énergie et d’économiser ainsi quelque 115 000 fr. par année sur l’éclairage public. Mais en signant une demande de référendum, 200 citoyens sont montés aux créneaux pour critiquer ce choix et défendre le maintien des lanternes à la parisienne qui font le cachet du village.

A chacun ses économies

Leur cheffe de file, Georgette Marchand, estimait que les autorités avaient fait preuve de paresse dans ce dossier en ne présentant qu’un seul modèle à la sagacité d’élus bien trop béni-oui-oui pour poser des questions. Et de relever qu’on avait installé chez les voisins de Coppet des lanternes Valentino à l’ancienne, mais aussi à LED, bien moins chères que les tiges choisies par Mies. «Selon nos calculs, l’économie par rapport au préavis municipal était au moins de 85 000 fr.», relève Georgette Marchand, ravie à l’issue du vote.

«Je ne suis pas étonnée par ce résultat, car les gens ne comprenaient pas du tout pourquoi changer ces réverbères, dont certains ne sont pas si vieux que ça, et gaspiller autant pour de si petites économies financières à un moment où l’on nous annonçait de fortes hausses d’impôts», relève cette ancienne municipale. Il est vrai que l’aspect financier a aussi compté dans cette commune qui a plongé dans les chiffres rouges en décembre dernier. A cause de l’arrivée au village en 2015 d’un gros contribuable, sa facture cantonale pour 2017 a grimpé à 22 millions de francs et son déficit présumé à 8 millions!

Désavouée, la Municipalité est déçue, mais guère surprise par le résultat des urnes. «Nous allons reprendre le dossier et étudier peut-être une solution plus large pour l’éclairage du village, commente Claude Hilfiker, municipal responsable depuis juillet dernier. Si la version lanterne avait été écartée avant son arrivée, lui-même a choisi le lampadaire contesté parce qu’il était technologiquement le plus intelligent. «Le modèle de Coppet ne m’emballe pas car il offre 15% d’économie d’énergie en moins et ne produit pas le même effet qu’une lanterne classique. On le prendra en compte, mais cela ne veut pas dire qu’on le retiendra», conclut le municipal. (24 heures)