Les P+R du district de Morges sous la loupe

Stationner sa voiture dans l’une des gares P+Rail et monter tranquillement à bord du train, c’est bien pratique. Pour améliorer l’offre de ces parkings, l’Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM) lance une étude. L’objectif est de chiffrer l’occupation des P+Rail existant dans la région morgienne et d’analyser leur fréquentation. Dans le but de créer des places supplémentaires, si besoin, ou d’utiliser au mieux celles qui existent déjà. Le diagnostic a commencé en octobre et une première séance de travail aura lieu le 12 janvier avec les CFF.

«Certains parkings sont sous-occupés comme à Saint-Prex», explique Oscar Cherbuin, directeur de l’ARCAM. Cette situation serait due aux aléas des correspondances. Par exemple, les trains en direction de Genève ne s’arrêtent pas à Saint-Prex. Le parking P+R intéresse donc moins les pendulaires qui travaillent là-bas.

Utilisés pour le shopping

L’ARCAM souhaite rechercher des solutions innovantes pour résoudre ce problème. «Il serait idéal d’augmenter la fréquence des trains, mais c’est impossible, car il faut non seulement des moyens mais aussi un accord du Canton et un certain nombre de voyageurs», confie Oscar Cherbuin. Pour remplir ces parkings sous-occupés, l’association souhaite informer les automobilistes sur les places de parc disponibles et sur les horaires de trains. Elle est pour l’instant à une phase d’étude.

«Nous nous sommes également rendu compte que les P+Rail étaient parfois utilisés en majorité par des automobilistes se rendant dans d’autres lieux que les transports publics: centres commerciaux, restaurants…» L’intérêt de mener une telle étude avec les CFF est d’établir des statistiques pour trouver une stratégie.

Il serait également question de créer de nouveaux P+Rail le long de la ligne du train Morges-Bière-Cossonay (MBC), pour lesquels les communes seront aussi impliquées. (24 heures)