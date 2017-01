Les anciens s’invitent au rendez-vous des Jeunesses

Il faudra avoir son stock de boules Quies ce week-end à Ferreyres, théâtre du Concours de tambours, première manifestation des Jeunesses du canton, que l’on associe – à tort – à un rendez-vous officiel de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes (FVJC).

C’est notamment la raison pour laquelle jeunes et anciens s’y côtoient volontiers, un quart des 56 équipes participantes rassemblant des hommes et des femmes qui ne sont plus membres d’une société. Le plus souvent en raison de la limite d’âge ou parce qu’ils ont eu la drôle d’idée de se marier.

Didier Laurent est de ceux-là, lui qui participera samedi à son 32e concours d’affilée. Et l’homme n’est pas n’importe qui dans le milieu, puisqu’il est un peu à la baguette ce que Federer est à la raquette! «C’est vrai qu’on nous retrouve souvent sur la première marche du podium, mais on peut aussi avoir un jour sans. Alors on se prépare sérieusement», explique-t-il comme un athlète.

Soigner les détails

Car les entraînements sont aussi au programme, la salle polyvalente d’Etoy étant réquisitionnée tous les soirs de cette semaine pour soigner les derniers détails. «On se donne à fond car on aime ça, et parce qu’on ne participe pas à un concours pour être les derniers», explique celui qui a aussi présidé les Tambours morgiens et qui officie comme juge fédéral pour cet instrument. «Il y a un vrai esprit de camaraderie et cette manifestation nous permet de prolonger les souvenirs des moments passés ensemble. Cette édition sera un peu spéciale pour nous, car il s’agit de la 25e avec les anciens et nous serons entre 33 et 36 à taper ensemble.»

Mais, on l’aura deviné, avant de penser à faire la fête, les Anciens d’Etoy voudront d’abord assurer leur propre succession après leur triomphe de 2016. Lors du cortège d’abord, samedi matin, puis sur la scène pour les deux productions devant les juges: un morceau imposé, un autre librement choisi.

«Mes trois gamins jouent dans la Jeunesse! Quand ils me rejoindront chez les vieux et que j’aurai de la peine à marcher, je me mettrai peut-être au 2e rang»

Didier Laurent n’a pas prévu de prendre sa retraite de sitôt, même si Christophe, son fils, est taillé pour assurer la relève. «Mes trois gamins jouent dans la Jeunesse! Quand ils me rejoindront chez les vieux et que j’aurai de la peine à marcher, je me mettrai peut-être au 2e rang», lâche-t-il dans un éclat de rire contagieux.

C’est d’ailleurs ce mélange des générations qui fait le charme de ce concours, tant il est rare de voir des parents et leurs enfants en lice dans une même «compétition» avant de festoyer en costumes sous la même cantine. Et la Jeunesse de Ferreyres a vraiment tout prévu pour accueillir près de 30 fois sa population entre ce soir et samedi, puisqu’elle prépare l’événement depuis un an .

(24 heures)