«Les commerçants doivent se serrer les coudes, mais surtout se réinventer»

A la tête de l’une des enseignes les plus connues de la ville avec son mari boulanger-pâtissier, Béatrice Fornerod s’est mise au service du commerce local pendant une décennie. Avec un activisme reconnu malgré des moyens limités et une participation parfois décevante de la corporation, elle a entretenu la flamme en étant – avec son comité de la Coordination des commerçants – de toutes les manifestations. Elle a d’ailleurs reçu la très rare médaille de la Ville, remise par le syndic, Vincent Jaques, pour souligner son parcours mais surtout sa manière d’avoir privilégié l’intérêt général d’abord plutôt que le sien.

- Comment jugez-vous le commerce morgien dix ans après l’avoir «pris en main»?

- La situation est difficile, il ne faut pas se le cacher. Il y a bien entendu la concurrence des nouvelles formes d’achat sur Internet et, pour une ville comme Morges, celle des nombreux centres commerciaux voisins. Il faut y faire face avec optimisme mais surtout avec des idées de notre temps. On peut toujours se plaindre des places de parc ou des horaires d’ouverture, mais la réponse vient d’abord du dynamisme des entrepreneurs que nous sommes.

- Mais est-ce vraiment utile de regrouper des commerces aux intérêts très différents?

- Plus que jamais! Pour que les enseignes fonctionnent, il faut des clients, mais surtout des rues animées. Tout seul, il est impossible d’organiser régulièrement des opérations visibles ou de financer de la publicité en continu. En unissant nos forces avec des cotisations modestes, nous parvenons à dégager des budgets pour donner de la vie en ville et soutenir des initiatives pour attirer les gens. Je pense par exemple à la Fête des clowns ou à la Nuit des épouvantails et bien entendu à la période des Fêtes.

- Votre association ne fédère cependant pas, et de loin, tous les magasins de la ville!

- C’est à la fois une désillusion et le combat que le nouveau comité doit continuer à mener. Quand j’ai décidé de m’engager, il me paraissait évident que tout le monde allait suivre, tant nous avons intérêt à voir les rues marchandes pleines.

- Et ça n’a pas été le cas?

- Au fil des années, Morges a accueilli de plus en plus de boutiques franchisées ou de vitrines froides (ndlr: des surfaces où les fenêtres sont recouvertes par des autocollants). Dans le premier cas, le personnel n’a souvent aucun pouvoir de décision et n’a même pas le droit d’accepter une affiche ou un flyer qui fait pourtant la promotion de tous les commerces, y compris le sien. C’est incompréhensible, mais on ne peut pas baisser les bras juste à cause de cela.

- Qu’est-ce qui vous rend si optimiste alors?

- Les gens! Il y a vraiment des commerçants qui en veulent, qui continuent de croire que Morges est un écrin fantastique pour faire des affaires. Il n’y a qu’à voir le marché du samedi, c’est un cadre unique. Il faut toutefois s’engager et travailler dur en imaginant de nouvelles recettes comme la livraison à domicile ou au travail, tout en repensant nos horaires qui ne sont pas toujours en phase avec la société.

- A vous entendre, on vous imagine mal prendre votre retraite associative!

- Je reste à disposition du comité pour des missions ponctuelles et je m’investis déjà pour le nouveau Marché de Noël au château. C’est aussi une façon d’attirer du monde, en espérant que les visiteurs fassent un détour par les boutiques ou les restaurants du centre. Mais on ne peut rien faire tout seul, raison pour laquelle il faut plus que jamais se serrer les coudes! (24 heures)