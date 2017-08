Les communes rénovent leurs buvettes de plage

Les buvettes des plages de Nyon et de Rolle ont été transformées récemment. Perroy, Prangins et Tannay projettent des travaux prochainement. Et Gland va réaménager la plage de la Falaise en 2018 (voir encadré). Les communes, propriétaires des lieux, ou leurs locataires, agissent par nécessité car les installations sont vétustes et souvent inadaptées au nombre croissant de personnes qui fréquentent ces lieux idylliques au bord du lac. Mais la réflexion va plus loin. Quel genre d’accueil proposer? Plutôt le style chicos de St-Trop’ ou la grande pizzeria? Ni l’un ni l’autre. On vise la qualité, la convivialité, l’ambiance décontractée et les produits du terroir.

Perroy: ni luxe ni tambouille

A Perroy, le restaurant est fermé. La Commune a décidé de le démolir ainsi que la cabane de pêcheur attenante et le couvert, où a pris place une buvette provisoire, qui propose désormais une petite restauration de qualité. La nouvelle construction prévue n’existe pas encore sur plans. Mais la Municipalité a une idée assez précise du style d’établissement souhaité. «On ne veut pas faire un lieu VIP avec des soirées en blanc, rigole le syndic François Roch. Le défi, c’est de répondre à deux clientèles, celle de la plage et celle qui veut venir manger un repas à table, sans cloisonner les deux.»

Ni luxe ni tambouille. Des produits frais, à des prix raisonnables, et des vins de l’appellation Perroy. «On doit moderniser, mais on tient à conserver le côté bucolique de l’endroit», ajoute le syndic. Le projet prévoit aussi de reconstruire la cabane de pêcheur pour y faire de la vente directe de poissons et de produits dérivés.

Prangins: nouveau concept

A Prangins, la Municipalité veut reprendre la main sur la gestion de la plage et de sa buvette, gestion assurée par la Société de développement du village depuis 82 ans! «C’est le rôle de la commune de gérer ses domaines et bâtiments, estime le syndic François Bryand. La Société de développement s’occupe des animations, et nous la soutiendrons.» Le bail et la convention qui les lient seront résiliés fin 2018. Mais la Municipalité réfléchit déjà au nouveau projet qu’elle aimerait mettre en place pour sa buvette de plage (le tenancier actuel quitte fin 2017).

«La plage de Promenthoux est une de nos cartes de visite, souligne Igor Diakoff, municipal. Nous devons soigner l’accueil. Il faudra faire quelques rafraîchissements et trouver le bon concept.» Comme à Perroy, le syndic rassure: «On veut rester ouvert et populaire, tout en proposant de la qualité.»

Tannay: rien révolutionner

A Tannay, la buvette de la plage a été reconstruite suite à un incendie en 2006. Onze ans plus tard, elle a besoin d’être rénovée. Le Conseil communal a voté un crédit de 440 000 francs à cet effet en juin dernier. Les travaux concerneront surtout la cuisine, les sanitaires et l’isolation. «Nous ne voulons rien révolutionner. Au contraire, le restaurant actuel est très apprécié de la population. Nous conserverons l’ambiance et l’aspect de ce lieu privilégié», précise Nathan Finkelstein, municipal. En parallèle, un groupe de réflexion formé de quatre citoyens de Tannay et quatre de Mies étudie quel réaménagement réaliser à la place du petit camping actuel et pour le port.

Nyon: snack et poisson du lac

A Nyon, la buvette de la plage communale a été rénovée en 2013 par la Fondation des Jumeaux, créée par l’écrivaine Corinne Desarzens. Les deux Nyonnaises qui tiennent l’établissement ont choisi de conserver un esprit de plage et de répondre aux attentes d’une clientèle éclectique, qui demande autant du snack que du poisson du lac.

Rolle: plus confortable

A Rolle, c’est un couple d’Italiens déjà patrons de la pizzeria Il Pulcinella qui a repris la buvette de la plage en 2015. Ils ont mis en place une nouvelle terrasse, ont refait la cuisine et ont installé un espace détente un peu cosy. Certains Rollois regrettent l’ancienne buvette, «qui était plus simple», estiment-ils. La municipale Monique Choulat Pugnale trouve l’endroit «convivial et plus confortable qu’auparavant.» (24 heures)