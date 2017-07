Les crottes de chien fâchent les agriculteurs

Gland, ancien village paysan, aime se présenter comme une ville à la campagne. Quelques minutes à pied suffisent pour s’extraire du béton et se retrouver au milieu des champs et des vignes. Mais cette proximité a son revers. Trop de propriétaires de chiens laissent leur animal jouer ou courir librement dans les cultures, où les gentils toutous font des déprédations et souillent le terrain avec leurs crottes.

Fille d’une famille paysanne installée à Gland depuis les années 60, la conseillère communale Marion Wahlen, élue récemment députée PLR, est intervenue en séance plénière pour sensibiliser la Municipalité au problème. Elle a également posé des pancartes sur certaines parcelles situées le long de promenades publiques. «Nous avons jusqu’à présent toléré ce manque de respect pour notre travail. Mais aujourd’hui, au vu des dégâts en bordure des champs, nous devons réagir», peut-on lire sur ces panneaux.

Une certaine exaspération

Le problème touche l’ensemble des producteurs de la commune. Pascal Chollet, qui fait de la vente directe à la ferme, n’en peut plus des crottes de chiens. «Récemment, on m’a refusé du fourrage destiné au bétail parce qu’il sentait trop mauvais. Quand on récolte les fruits, on doit faire attention où poser nos palettes. Et c’est jamais agréable de marcher sur une crotte de chien et de salir la cabine du tracteur. Il y a une certaine exaspération. Mais je sais que les solutions ne sont pas simples. Ouvrons un débat entre gens concernés.»

Marion Wahlen ne tient pas à ce qu’on en arrive à obliger les gens à tenir leur chien en laisse. Elle n’est pas non plus pour qu’on pose des amendes. Elle pense que la plupart des maîtres ne sont pas conscients des problèmes. «Il faut informer la population, qui ne sait pas qu’un chien qui court dans les vignes peut arracher les bourgeons avec son dos. Ou que les crottes de chien qui se mêlent au fourrage peuvent transmettre des maladies et entraîner des avortements chez les vaches. Ou qu’un champ labouré est peut-être ensemencé. Dans un premier temps, j’aimerais que les autorités fassent un tout-ménage pour donner des explications aux habitants.»

Loin des yeux, loin du ramassage

La municipale Jeannette Weber, en charge de la sécurité publique, se dit tout à fait consciente du problème. Elle a même pu le constater par elle-même. «J’habite au chemin des Vignes et on a tout le temps des crottes le long du chemin. Quand il y a quelqu’un, les gens les ramassent, mais quand il y a personne… Nos agents de sécurité font des rondes à vélo mais on ne peut pas rester cacher dans un buisson à attendre.»

Aucune amende n’a jamais sanctionné le comportement d’un propriétaire de chien irrespectueux du règlement de police. Laurent Sumi, chef du Service de la population, explique que ses collaborateurs font surtout de la prévention en rappelant les consignes aux promeneurs qui laissent leur chien en liberté. «Il faudrait vraiment qu’on tombe sur un récidiviste récalcitrant pour qu’il y ait dénonciation.»

Un article de sensibilisation sera publié par la Municipalité dans le prochain Gland Cité, assure Jeannette Weber. Et les autorités planchent sur une révision du règlement de police, qui pourrait s’inspirer du «Guide pratique destiné aux chiens» que la commune de Vich a rédigé en 2014. Il y est précisé que les chiens ne sont pas admis dans les cultures, vergers et vignes. (24 heures)