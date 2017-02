Les élèves morgiens n'iront plus en colo aux Grandes-Roches

C’est la fin d’une époque. Les enfants de la région morgienne n’iront plus en camp aux Grandes-Roches, situées au Brassus. Ils se rendront très probablement à quelques kilomètres de là, au Centre Marcel Barbey, dans la commune du Lieu. Le bâtiment des Grandes-Roches, dans lequel l’Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME) organise ses camps depuis des décennies – la Ville en est propriétaire depuis 1944 –, n’est plus aux normes et l’autorisation d’exploiter arrive à échéance le 31 décembre. Voulant éviter à tout prix que l’organisation des camps soit interrompue, le comité a entrepris des recherches pour dénicher une alternative, laquelle se trouvait presque sous son nez.

Deux classes à la fois

Au Lieu plus précisément, là où l’association Vacances des Jeunes cherchait à remettre un site presque similaire, répondant au nom de Centre Marcel Barbey. L’ASIME n’est pas encore propriétaire du bâtiment mais a déjà reçu l’aval du Conseil intercommunal l’automne dernier pour l’acquérir. «Nous pensons devenir propriétaire ce printemps», annonce Isabelle Bonvin, présidente de l’association. Afin de pouvoir accueillir deux classes à la fois, comme c’était le cas aux Grandes-Roches, la capacité d’accueil du centre devra toutefois être augmentée d’une vingtaine de places. Pour effectuer des travaux à l’intérieur du bâtiment, l’ASIME a besoin de faire passer son plafond d’endettement de 1 à 2 millions de francs. Pour cela, elle doit recevoir l’aval des neuf communes de l’association, qui se prononceront ce printemps.

«L’utilisation des locaux dès décembre 2017 me paraît cependant prématurée»

L’association Vacances des Jeunes avait décidé à l’unanimité de remettre le Centre Marcel Barbey à l’ASIME lors de son assemblée générale en juillet pour le prix modique de 150 000 francs – le bâtiment est estimé à plus de 2 millions –, soit la reprise du solde de l’hypothèque. Une aubaine pour ce centre situé sur une parcelle de plus de 8000 m2, en bordure de forêt, à 2 km du village du Lieu. Sur trois niveaux, il offre 875 m2 de surface brute de plancher. «L’utilisation des locaux dès décembre 2017 me paraît cependant prématurée», souligne Isabelle Bonvin.

Quel avenir pour les Grandes-Roches? «La bâtisse est dans un état de vétusté avancé, peut-on lire dans le rapport de la Ville de Morges datant du 7 février 2014. Elle doit être entièrement rénovée et transformée pour sa mise en conformité.» Les équipements devront aussi être totalement revus. «Nous avons des projets mais nous ne souhaitons pas encore communiquer à ce sujet», précise Philippe Deriaz, municipal chargé des Bâtiments. (24 heures)