Les employés de la Ville jouent les pères Noël

Les collaborateurs de la Ville de Nyon ont endossé le costume de Père Noël hier à midi. Une délégation a investi le service pédiatrique et les Urgences de l’hôpital de Nyon pour y distribuer des cadeaux aux enfants malades. «Cette action est très appréciée par les enfants, souligne Evelyne Pellet, coordinatrice des Urgences. Etre hospitalisés est la dernière chose qu’ils souhaitent, d’autant plus en cette période de l’année.»

Hier, dans l’établissement nyonnais, une dizaine de jeunes patients a reçu la visite des fonctionnaires communaux. Pas assez pour vider la hotte du Père Noël. «Cette année, nous avons récolté 71 cadeaux», explique Christophe Huybrechts, délégué aux sports et aux manifestations de la Ville de Nyon et coordinateur de l’opération «un enfant, un cadeau». Dans les jours à venir et jusqu’à épuisement du stock, les enfants qui passeront par l’hôpital recevront un petit présent.

C'est la troisième année consécutive que les collaborateurs de la Commune offrent des cadeaux aux enfants hospitalisés. L’opération a été initiée par le groupe d’animation du personnel (GAP) qui organise plusieurs activités tout au long de l’année dans de nombreux domaines, que ce soit sportif, culturel ou social. «C’est un moyen de soigner l’ambiance au sein du personnel de la Ville», remarque Christophe Huybrecht, cheville ouvrière du GAP.

En 2017, la générosité des employés communaux sera à nouveau sollicitée. Une collecte d’habits sera lancée, avant de réitérer, dans une année, l’opération un enfant un cadeau qui se pérennise. (24 heures)