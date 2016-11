Les jeunes Nyonnais veulent donner de la voix

Il n’y a pas moins de neuf conseils ou parlements des jeunes dans le canton de Vaud, mais pas dans la région nyonnaise. Pourtant, des jeunes se mobilisent pour donner de la voix. Mercredi soir, une soixantaine de gymnasiens, d’étudiants et d’apprentis ont répondu à l’appel d’un comité bien décidé à relancer l’idée d’une structure participative qui leur permettrait de se faire entendre. «Nous avons organisé ce forum pour montrer qu’on a un intérêt pour un parlement et donner un signal fort aux autorités», lançait en introduction Alexandre Legrain, 17 ans, de Crassier.

«Les jeunes ne doivent pas rester spectateurs et cela vaut la peine d’avancer, de faire du bruit»

Une manière de retaper sur le clou puisque l’assemblée des syndics du district de Nyon avait refusé, en 2015, de soutenir la création d’un tel organe. «Ce fut un échec, je l’avoue. Mais les jeunes ne doivent pas rester spectateurs et cela vaut la peine d’avancer, de faire du bruit», a relevé le syndic de Nyon, Daniel Rossellat, porteur du premier projet. Cette mobilisation des jeunes est d’autant plus opportune qu’un élu, Alexandre Démétriadès, est revenu à la charge, au Conseil régional cette fois, avec un postulat demandant de créer un Conseil intercommunal pour les jeunes de 14 à 20 ans. «Cette soirée a pour but de soutenir ce projet», a lancé le jeune président de l’assemblée.

Trouver des objectifs communs

Apparemment, le but de la soirée n’était pas de plancher sur la structure d’un futur Conseil des jeunes, la question n’ayant même pas été abordée. La rencontre visait avant tout à vérifier la mobilisation des jeunes qui ont envie de faire entendre leur voix et d’être consultés sur les projets qui les concernent. Pari réussi, puisqu’ils ont répondu présent. Essentiellement des gymnasiens, puisque la démarche a été initiée au sein du gymnase de Nyon, mais aussi quelques apprentis et de rares écoliers. «On n’a pas réussi pour l’instant à toucher les plus jeunes, soit les 14-15 ans, mais ce n’est qu’un début», note Robin Jaques, membre du comité organisateur.

Alors qu’ailleurs la création d’un Conseil des jeunes est partie de la mobilisation autour d’un projet concret (à Morges, l’obtention d’un local que les jeunes avaient repéré; à Gland, l’organisation des événements à La Pépinière), à Nyon il faut encore trouver des objectifs communs. C’est pourquoi des ateliers-débats ont permis aux participants de mettre sur la table dix propositions qui seront adressées aux autorités régionales.

Favoriser le covoiturage

En termes de culture, les participants ont plébiscité plus d’espaces de répétitions et plus de scènes au Paléo Festival pour les jeunes musiciens de la région, une salle polyvalente ouverte à toutes formes d’expression artistique gérée par les jeunes et des activités à prix plus accessibles. En matière d’écologie, ils réclament plus de moyens de transport nocturnes pour rentrer dans les villages, une application qui favoriserait le covoiturage, la création de jardins urbains sur les toits ou encore la pose de poubelles à tri sélectif dans la ville. Enfin, ils aimeraient des bus et des trains mieux connectés aux installations sportives et, pourquoi pas, une journée gratuite dans tous les clubs pour découvrir l’offre sportive de la région.

L’initiative fait boule de neige puisqu’un autre forum des jeunes se déroulera à l’esplanade d’Aubonne le 3 décembre, de 13 h 30 à 17 h. «Partant du constat que les lieux de rassemblement des jeunes posent souvent problème dans la région, nous voulons les aider à mettre en place sur le terrain des projets constructifs», explique Gérald Magnin, coordinateur des travailleurs sociaux de proximité de La Côte. Avec l’appui du Centre vaudois d’aide à la jeunesse, l’idée est de créer une structure pour 14 communes autour d’Aubonne. (24 heures)