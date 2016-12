Les rendez-vous de Morges mettent la clé sous la porte les uns après les autres

D’abord Arvinis, ensuite le Marché de Noël, le vide-grenier et maintenant le Comptoir. Comme peau de chagrin, le nombre de manifestations qui font rayonner la ville de Morges diminue sans cesse. La 11e édition du Comptoir, qui devait avoir lieu en avril 2017, vient d’être annulée, comme l’a révélé le Journal de Morges. «Il y avait trop de risques financiers, déplore Claude Moser, son emblématique président. Nous avions seulement un cinquième des exposants nécessaires pour poursuivre en 2017.»

Cette nouvelle a suscité de nombreuses réactions. «Les gens sont tristes et s’indignent sur les réseaux sociaux. Mais ils ne se rendent pas compte du travail monstrueux que cela représente. Ils sont très demandeurs mais ne sont pas prêts à s’investir», défend Cécile Hussain Khan, qui comprend la décision des organisateurs. Actuellement présidente de la Fête des clowns, trésorière du Symposium de sculpture, présidente de l’Association des commerçants de la rue Louis-de-Savoie et patronne de la Boutique des Indes Devi, elle se rend bien compte de la difficulté à trouver des bénévoles.

Manque d’intérêt

«Je pense que les commerçants n’ont en fait pas beaucoup d’intérêt à exposer dans le cadre de cette manifestation (ndlr: le Comptoir)», reprend Claude Moser. Ce que confirme Béatrice Fornerod, patronne de la Confiserie Fornerod et présidente de la Coordination des commerçants de Morges (COOR), ainsi que Cécile Hussain Khan. Cette dernière a déjà participé au Comptoir une fois, il y a plusieurs années, mais n’a pas renouvelé l’expérience: «C’est un investissement en temps et en argent trop conséquent, et la clientèle qui y vient ne correspond pas tellement aux petits commerces. Les visiteurs viennent pour boire un verre et se retrouver entre amis.» Elle considère que le Comptoir apporte une plus-value plutôt aux entreprises (garages, assurances, etc.), qui ont alors l’occasion de démarcher les clients avec plus de proximité qu’en temps normal.

«Le Comptoir n’a pas trouvé son public comme à Cossonay, résume le syndic, Vincent Jaques. Là-bas, cet événement se présente comme la grosse manifestation annuelle à ne pas manquer. Elle prend une tournure festive et les gens ont plaisir à s’y retrouver. En ville de Morges, il y a beaucoup trop de sollicitations, il est donc extrêmement difficile d’y faire exister un Comptoir.»

L’annulation de la manifestation ainsi que le déménagement d’Arvinis et du Marché de Noël déçoivent Eric Décosterd, président de l’Entente Morgienne, qui craint que Morges ne devienne une ville-dortoir. «C’est doublement triste parce que tout ce qui nous arrive était prévisible. Cela faisait cinq ans que l’on savait que les halles CFF allaient disparaître. Je ne veux pas attaquer la Municipalité, mais je trouve qu’elle a manqué d’anticipation. Elle s’est surtout mobilisée pour le projet du centre aquatique, mais moins pour les manifestations populaires.»

Infrastructure nécessaire

Pour que les animations perdurent à Morges, Vincent Jaques estime qu’il est nécessaire de posséder une infrastructure pérenne, à l’image de Montreux, qui récupère le salon Arvinis et le Marché de Noël en 2017. «Montreux a son centre d’exposition permanent financé par plusieurs communes et par les 48 francs prélevés par année, par habitant, pour un fonds culturel. Je travaille moi-même depuis quatre ans à la création d’un centre de ce type. Le projet avance, nous sommes en pleine discussion, mais cela prend du temps car plusieurs communes sont en jeu.»

En attendant, la Municipalité cherche des solutions transitoires. Pour l’heure, elle considère le parc des Sports comme le meilleur emplacement pour accueillir les événements. C’est d’ailleurs dans ce secteur que se déroulera le nouveau salon des vins Divinum. D’autre part, Vincent Jaques a signalé sur les ondes de LFM qu’un comité se met actuellement en place pour envisager la création d’un nouveau Marché de Noël, qui aurait lieu dès 2017 dans le périmètre du château de Morges. Quant au vide-grenier, la Municipalité cherche un autre lieu pour l’accueillir également. (24 heures)